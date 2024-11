Pomembna zmaga in še pomembnejša lekcija za Dallas v Denverju

Na vselej zahtevnem gostovanju pri Denver Nuggets je Dallasu uspel naravnost sanjski prvi polčas, po katerem so Mavericksi vodili za 20 (53:73). Ko so Kyrie Irving in soigralci drugega odprli z zaporednima košema in je njihova prednost znašala že 24, se je zdelo, da bi bil lahko zmagovalec odločen veliko prej od pričakovanega.

A Denver je pokazal, zakaj sodi med glavne favorite za naslov. Na krilih Nikole Jokića, ki je bil s trojnim dvojčkom najučinkovitejši posameznik obračuna, so se vrnili v srečanje in pet minut pred koncem prvič na tekmi povedli. Dallasu pa je nato v ključnih momentih uspelo ohraniti mirnost v napadu in zbranost v obrambi za četrto zaporedno zmago, drugo v pokalnem tekmovanju.

"Moramo jim čestitati, zelo težko je igrati tu. Videti je, zakaj so bili prvaki. V tretji četrtini nismo imeli prave energije. To se začenja z mano, kot eden od vodij te ekipe bi moral dati več. Morali bi nadaljevati v tempu, ki smo ga imeli v prvem polčasu," je takoj po tekmi povedal Irving, ki je 15 od 19 točk dosegel v prvem polčasu.

Vrhunci predstave Najija Marshalla, ki je bil s 26 točkami prvi strelec Dallasa: