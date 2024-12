Kidd: Dončić in Irving? Kdo ne bi pogrešal najboljšega branilskega para na svetu

Teksašani so pretrpeli deseti poraz v sezoni. Košarkarji Dallasa so bili brez svojega udarnega branilskega para Luka Dončić – Kyrie Irving nemočni proti gostom iz mesta angelov. Stik z njimi so držali do sredine tretje četrtine, nato pa so Clippers pobegnili in si ustvarili dvomestno število točk naskoka. V zadnji četrtini so nato ohranjali prednost, ob koncu pa to še precej povišali za zanesljivo zmago, 16. v sezoni. "Seveda se pozna, gre za dva izmed najboljših igralcev na svetu in vemo, kako radi igramo bodisi z Dončićem bodisi s Kyriejem na parketu," je igranje brez Dončića in Irvinga opisal Spence Dinwiddie. "Klay Thompson je bil odličen, tudi celotna skupina igralcev. Na koncu so nam pošle moči, a treba je pohvaliti tudi tekmece. Nocoj so bili boljši," je dodal trener Dallasa Jason Kidd.