Irving: Imel sem občutek, da sem na treningu, čudno in zabavno hkrati

Luka Dončić je prestal prvi pravi krst, ko se je v dresu Los Angeles Lakersov pomeril z nekdanjim moštvom Dallas Mavericks in pri tem vknjižil prvi trojni dvojček v mestu angelov. Slovenski zvezdnik je pomagal svojemu moštvu do nove zmage, a pri vsem skupaj priznal, da je bilo precej čustveno naporno. Na vprašanje o nekdanjemu soigralcu, s katerim sta se v Dallasu fantastično ujela, Kyriu Irvingu, je odgovoril, da je to njegov brat in da njun odnos presega meje košarkarskih igrišč. Tudi Irving je priznal, da je bila izkušnja vse prej kot nekaj navadnega.

Luka Dončić in Kyrie Irving sta si tokrat stala na nasprotnih bregovih in priznala, da je bila ta izkušnja precej čudna. FOTO: AP icon-expand

Los Angeles Lakersi so vpisali tretjo zaporedno zmago, pri čemer so bili v domači dvorani Crypto.com Arena boljši od ekipe Dallas Mavericks. Še ena tekma, bi lahko dejali, a za slovenskega zvezdnika Luko Dončića je bila precej več kot to. Zdi se, da si je košarkar po torkovem večeru precej oddahnil, da je ta preizkušnja, ko je zaigral proti nekdanjemu moštvu, za njim. Občutki pa so bili podobni tudi na drugi strani. Kyrie Irving je po tekmi povedal: "Bilo je prekleto čudno. Bilo je čudno, a hkrati je bilo tudi zabavno. Spet sem imel občutek, da smo na treningu, ko sva igrala drug proti drugemu." Dončić je po tekmi potarnal, da komaj čaka počitek, saj so bili ne samo zadnja tekma, ampak zadnji tedni, zanj precej izčrpavajoči. Kljub vsemu je Slovenec vpisal prvi trojni dvojček za novo ekipo, pri čemer je postal šele tretji košarkar v zgodovini najmočnejše košarkarske lige NBA, ki mu je uspelo to doseči proti vsem 30 ekipam v ligi. Seveda tudi tokrat ni manjkalo nekaj atraktivnosti. "Izbiral je svoje položaje za met, uspel najti soigralce, bil je pač Luka. Prodiral je, pripravljal akcije in tudi zaključeval. Imel je nekaj metov, ki jih sicer zadene. Je košarkar, ki je sposoben napolniti statistiko kot nihče drug," pa je po tekmi dejal njegov nekdanji trener Jason Kidd.

Tako kot njegovi soigralci je tudi občinstvo v dvorani močno navijalo za zmago njihovega novega ljubljenca. Vsi skupaj so se zavedali, kako pomembno je to za Slovenca in koliko bi mu vse skupaj pomenilo. Še več, navijači so se celo javno zahvalili Nicu Harrisonu, ki je bil glavni krivec, da se je menjave sploh zgodila. "Hvala Nico, hvala Nico," se je slišalo v dvorani.

"Videl sem, kako je občinstvo navijalo zanj. To ga je še bolj podžgalo. Zadel je nekaj težkih metov, ki sem jih pri njem sicer že videl in to neštetokrat. Tudi zaradi tega je bilo vse skupaj še bolj čudno," še pripoveduje Irving. Čeprav je Dončić star šele 25 let, je že dokazal, da sodi med največje košarkarske talente na svetu. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Po fotografiji, ki je tokrat obkrožila družbena omrežja, se mnogi sprašujejo, ali je vodilnim možem Dallasa morda že žal za dejanja, ki so jih izpeljali v zadnjem obdobju.

