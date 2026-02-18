Smola za Dallas: Irving dokončno odpisan za to sezono

Kyrie Irving FOTO: AP

Kyrie Irving v sezoni NBA 2025–26 ne bo več stopil na parket. Dallas Mavericks so sporočili, da se izkušeni branilec še naprej rehabilitira po rekonstrukciji sprednje križne vezi, ki jo je prestal lani, zato se bo osredotočil na popolno okrevanje in pripravo na prihodnjo sezono. V klubu poudarjajo, da rehabilitacija poteka po načrtu in da Irving ostaja vpet v vsakodnevno delo moštva.

Klub je v zadnjem obdobju doživel še en udarec na kadrovskem področju. Dallas Mavericks so lani odmevno zamenjali Luko Dončića za Anthonyja Davisa, a se je ta pred približno dvema tednoma že poslovil od Teksasa in se preselil k Washington Wizards. Ekipa je tako v kratkem času ostala brez več pomembnih imen, ob tem pa jo še naprej pestijo tudi poškodbe ključnih igralcev.

"Odločitev ni bila lahka, a je pravilna," je dejal Irving. Zahvalil se je organizaciji, soigralcem in navijačem za podporo skozi celoten proces rehabilitacije ter dodal, da se veseli vrnitve v naslednji sezoni. Po njegovih besedah sta prepričanje in motivacija za vrnitev na najvišjo raven vse močnejša.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Do konca sezone bo Irving nadaljeval terapije pod nadzorom zdravniške in strokovne službe ekipe iz Teksasa. Ob tem je namenil spodbudne besede tudi vsem, ki se soočajo s podobnimi poškodbami, in poudaril pomen potrpežljivosti ter vztrajnosti na poti nazaj v polno tekmovalno pripravljenost. Maverickse naslednja tekma po premoru vikenda All-Star čaka v noči na soboto, ko bodo gostovali v Minneapolisu pri Minnesoti Timberwolves.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke