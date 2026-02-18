Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Smola za Dallas: Irving dokončno odpisan za to sezono

Dallas, 18. 02. 2026 17.47 pred 34 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.M.
Kyrie Irving

Kyrie Irving se v tej sezoni ne bo več vrnil na parket. Dallas Mavericks so potrdili, da bo zvezdnik zaradi okrevanja po poškodbi sprednje križne vezi izpustil preostanek prvenstva. Odločitev je sprejeta z mislijo na popolno rehabilitacijo in vrnitev v naslednji sezoni.

Kyrie Irving
Kyrie Irving
FOTO: AP

Kyrie Irving v sezoni NBA 2025–26 ne bo več stopil na parket. Dallas Mavericks so sporočili, da se izkušeni branilec še naprej rehabilitira po rekonstrukciji sprednje križne vezi, ki jo je prestal lani, zato se bo osredotočil na popolno okrevanje in pripravo na prihodnjo sezono. V klubu poudarjajo, da rehabilitacija poteka po načrtu in da Irving ostaja vpet v vsakodnevno delo moštva.

Klub je v zadnjem obdobju doživel še en udarec na kadrovskem področju. Dallas Mavericks so lani odmevno zamenjali Luko Dončića za Anthonyja Davisa, a se je ta pred približno dvema tednoma že poslovil od Teksasa in se preselil k Washington Wizards. Ekipa je tako v kratkem času ostala brez več pomembnih imen, ob tem pa jo še naprej pestijo tudi poškodbe ključnih igralcev.

"Odločitev ni bila lahka, a je pravilna," je dejal Irving. Zahvalil se je organizaciji, soigralcem in navijačem za podporo skozi celoten proces rehabilitacije ter dodal, da se veseli vrnitve v naslednji sezoni. Po njegovih besedah sta prepričanje in motivacija za vrnitev na najvišjo raven vse močnejša.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do konca sezone bo Irving nadaljeval terapije pod nadzorom zdravniške in strokovne službe ekipe iz Teksasa. Ob tem je namenil spodbudne besede tudi vsem, ki se soočajo s podobnimi poškodbami, in poudaril pomen potrpežljivosti ter vztrajnosti na poti nazaj v polno tekmovalno pripravljenost. Maverickse naslednja tekma po premoru vikenda All-Star čaka v noči na soboto, ko bodo gostovali v Minneapolisu pri Minnesoti Timberwolves.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dallas se medtem sooča tudi z rezultatsko krizo. Mavericks so trenutno na 12. mestu zahodne konference z razmerjem 19–35, kar jih v tem trenutku postavlja izven mest, ki vodijo v končnico oziroma dodatne kvalifikacije za play-in. Če ne bo izrazitega preobrata v drugem delu sezone, bo teksaška ekipa prvič po več letih ostala brez boja za naslov, kar še poglablja vtis težkega in turbulentnega leta za franšizo.

košarka dallas kyrie erving nba

Dončićevega soigralca pridržali zaradi posedovanja droge

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Skrivnost, ki jo skriva ta rdeča hrana
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534