Smola za Dallas: Irving dokončno odpisan za to sezono

Kyrie Irving v sezoni NBA 2025–26 ne bo več stopil na parket. Dallas Mavericks so sporočili, da se izkušeni branilec še naprej rehabilitira po rekonstrukciji sprednje križne vezi, ki jo je prestal lani, zato se bo osredotočil na popolno okrevanje in pripravo na prihodnjo sezono. V klubu poudarjajo, da rehabilitacija poteka po načrtu in da Irving ostaja vpet v vsakodnevno delo moštva.
"Odločitev ni bila lahka, a je pravilna," je dejal Irving. Zahvalil se je organizaciji, soigralcem in navijačem za podporo skozi celoten proces rehabilitacije ter dodal, da se veseli vrnitve v naslednji sezoni. Po njegovih besedah sta prepričanje in motivacija za vrnitev na najvišjo raven vse močnejša.
Do konca sezone bo Irving nadaljeval terapije pod nadzorom zdravniške in strokovne službe ekipe iz Teksasa. Ob tem je namenil spodbudne besede tudi vsem, ki se soočajo s podobnimi poškodbami, in poudaril pomen potrpežljivosti ter vztrajnosti na poti nazaj v polno tekmovalno pripravljenost. Maverickse naslednja tekma po premoru vikenda All-Star čaka v noči na soboto, ko bodo gostovali v Minneapolisu pri Minnesoti Timberwolves.
Dallas se medtem sooča tudi z rezultatsko krizo. Mavericks so trenutno na 12. mestu zahodne konference z razmerjem 19–35, kar jih v tem trenutku postavlja izven mest, ki vodijo v končnico oziroma dodatne kvalifikacije za play-in. Če ne bo izrazitega preobrata v drugem delu sezone, bo teksaška ekipa prvič po več letih ostala brez boja za naslov, kar še poglablja vtis težkega in turbulentnega leta za franšizo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.