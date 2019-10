Irving že po nekaj sekundah z igrišča, Mrežice v Šanghaju boljše od Jezernikov

Po tem, ko se je med Kitajsko in vodstvom lige NBA vnel hud spor zaradi tvitov, ki jih je v podporo hongkonškim protestnikom objavil generalni menedžer Houston Rocketsov Daryl Morey, so organizatorji obračuna med Los Angeles Lakersi in Brooklyn Netsi v Šanghaju precej spremenili potek dogajanja in odpovedali sicer tradicionalne termine za medije, vključno z novinarsko konferenco komisarja lige Adama Silverja, ki s svojimi izjavami v podporo svobodi govora nikakor ni navdušil kitajske politike.

V tako napetem vzdušju so Netsi in Lakersi odigrali izjemno zanimiv obračun, ki so ga po zaslugi bolje izvedenih zadnjih napadov dobili košarkarji iz Brooklyna. Ti bodo sicer ves redni del sezone najverjetneje odigrali brez zvezdniške okrepitve Kevina Duranta, že po manj kot minuti pa so (vsaj do konca tekme) izgubili tudi Kyrieja Irvinga. Ta je po udarcu, ki mu je načel ličnico že pred prihodom v Šanghaj, nastopil z zaščitno masko, a že v enem prvih napadov dobil udarec v boleči predel obraza. Zapustil je parket in se nanj ni več vrnil.

Williamson spet blestel, Houston se je maščeval Torontu

Ob njegovi odsotnosti se je najbolj izkazal organizator igre Spencer Dinwiddie (20 točk in 7 podaj), 20 točk je v vrstah Jezernikov dosegel tudi LeBron James, ki je v duetu z Anthonyjem Davisom(16 točk in 5 podaj) vknjižil prvi poraz na pripravah.

V Chicagu je na obračunu Bullsov in New Orleans Pelicansov blestel prvi izbor letošnjega nabora Zion Williamson (29 točk, met 12/13), ki je v izjemnem drugem polčasu Pelikanom pomagal do druge zaporedne zmage na pripravah (127:25).