Isiah Thomas vrača udarec: Jordan ob koncu 80-ih sploh ni bil moj rival

Michael Jordan še danes ne skriva sovraštva do velikega rivala Isiaha Thomasa, kateremu naj bi celo onemogočil nastop na olimpijskih igrah leta 1992, kjer je kasneje reprezentanca ZDA dobila naziv 'Dream Team' (sanjsko moštvo). Po koncu dokumentarne serije 'The Last Dance' (Zadnji ples) pa je Jordana zbodel tudi danes 59-letni Thomas, ki je dejal, da legendarni poveljnik Bullsov ob koncu 80-ih sploh ni bil njegov pravi rival.

icon-expand Isiah Thomas in Michael Jordan leta 1992. FOTO: AP

"Ko sva bila mlada in zdrava, med leti 1984 in 1990, so številke govorile same zase. On v resnici zame ni bil moj rival, moji rivali so bili Lakersi (Magic Johnson) in Celticsi (Larry Bird). Chicago Bulls (in Jordan) v tistih letih oz. letih, preden sem operiral zapestje (konec januarja 1991, op. p.), niso bili na naši ravni," je v pogovoru za medijsko hišo FOX dejalIsiah Thomas, dvakratni prvak lige NBA, ki je celotno kariero preživel v ekipi Detroit Pistons (od leta 1981 do 1994). Na vrhuncu svoje kariere je bil epske bitke z zasedbama Bostona in Los Angeles Lakers.

Isiah Thomas je s Pistonsi dvakrat osvojil naslov prvaka (1989, 1990), enkrat pa je bil izbran za MVP finalne serije (1990). Kar 12-krat je nastopil na All-Star tekmi, dvakrat pa je bil izbran za MVP-ja All-Star tekme (1984, 1986).

"Ko je bil Boston v svojem najboljšem obdobju (1984–1987, op. p.), smo jim napovedali vojno. Toda bili so boljši kot mi. Ko se se začeli starati in so se nasičili, smo jih lovili. Od njih smo se uspeli učiti. Vedno, ko govorimo o naših naslovih, jih omenjamo, saj so nam bili kot profesorji," je veliko rivalstvo vzhodne konference sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja opisal Thomas. "Učili smo se od Celticsov in Lakersov. Če pogledate oba finala, ki smo ju odigrali proti njim, me boste videli v teh tekmah. Na eni od tekem sem mojo inspiracijoMagica Johnsonavprašal za nasvet, kako osvojiti naslov in priti tako visoko. Bil sem kot študent, ki je delal zapiske, toda ne le o tem, kako igrati košarko, temveč kako celotno organizacijo spremeniti v prvaka lige NBA. In v to smo se spremenili – v tistem obdobju smo bili zelo dominantni,"je pestro dogajanje v drugi polovici 80-ih pokomentiral nekdanji ameriški košarkarski reprezentant.

Pistonsi so v poznih 80-ih prevladovali nad Chicagom v vzhodni konferenci. Leta 1988 je naslov MVP-ja resda (prvič) pripadelMichaelu Jordanu, toda naslov prvaka lige NBA so osvojili Detroit Pistons. Ti so s Chicagom pospravili že v konferenčnem polfinalu, v 1989 in 1990 so Biki padli v konferenčnem finalu. Leta 1991 pa so se Biki maščevali Detroitu za vse zadane udarce v preteklih sezonah, saj so jih premagali v konferenčnem finalu in prvič pod poveljstvom Jordana osvojili ligo NBA. Spor med Thomasom in Jordanom naj bi se začel že na All-Star tekmi leta 1985 (prva Jordanova), ko naj bi 'stara garda' onemogočila vzhajajoči zvezdi lige NBA, da bi pokazala vse, kar zna. Jordan tega ni sprejel najbolje in se že na prvi tekmi s Pistonsi po All-Star tekmi želel dokazati – to mi je tudi uspelo, saj je Detroitu nasul kar 49 točk, Biki pa so tekmo dobili. Po bitkah leta 1989, 1990 in 1991 pa se je njun odnos še dodatno poslabšal. Nekateri viri pa trdijo, da se je Thomasu povsem 'odpeljalo', ko je nečaka videl nositi Jordanov dres.