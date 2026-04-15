Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'Iskreno, niti ne poskušam ugibati, kdaj (če) se bo vrnil Dončić'

Los Angeles, 15. 04. 2026 08.12 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
JJ Redick

V košarkarski ligi NBA se je pred dnevi končal redni del sezone, konec tedna pa bo z začetkom končniuce šlo "zares". Los Angeles Lakers, ki so še vedno brez poškodovanega Luke Dončića, so za konec rednega dela visoko premagali Utah Jazz. Jezerniki so končali na četrtem mestu zahodne konference in se bodo v prvem krogu končnice pomerili s Houston Rockets. Lakers so se sezono končali z izkupičkom 53 zmag in 29 porazov, Houston na petem mestu razpredelnice zahoda pa je zbral 52 zmag in 30 porazov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prvem krogu končnice na zahodu se bo zvezdnik jezernikov LeBron James tako srečal s starim tekmecem Kevinom Durantom. Za zdaj pa še ni znano, ali se bo v prvem krogu kalifornijski zasedbi pridružil tudi slovenski zvezdnik in vodilni strelec lige NBA Luka Dončić, ki še okreva po poškodbi stegenske mišice. "Pripravili se bomo, borili se bomo in skušali zmagati v prvem krogu končnice," je za ESPN dejal trener Lakers JJ Redick, ki se zaveda, da ekipa v končnico vstopa močno oslabljena. 

Preberi še Košarkarji NBA izbirali dobitnika naziva MVP: Kam se uvršča Dončić?

Na prvi tekmi serije proti Houstonus, ki bo na sporedu v soboto, bodo gotovo nastopili brez svojih dveh najboljših strelcev, Luke Dončića in Austina Reavesa. Oba sta zaradi poškodb, ki sta ju utrpela v začetku aprila, za nedoločen čas izven pogona, kar predstavlja velik udarec za ambicije moštva.

FOTO: AP

Trener Lakersov je slabe novice potrdil po zadnjem treningu. "Oba sta za nedoločen čas izven igrišča. Ta teden vam ne bom mogel posredovati nobenih novih informacij," je Redick zbranim novinarjem ponovil znano dejstvo in preusmeril pozornost na prihajajoči izziv po imenu Houston Rockets. "Iskreno, niti ne poskušam ugibati, kdaj (če) se bo vrnil Dončić. Razmišljamo zgolj in samo skozi prizmo teh fantov, ki bodo v soboto na voljo."

Preberi še Houston (izraziti) favorit, Lakersi pa upajo na vrnitev Dončića

"Rad bi, v to vas tudi prosim, da bolj oziroma govorimo zgolj o tistih, ki bodo začeli serijo proti Houstonu. Imamo kopico dokazovanja željnih igralcev, tudi dovoj izkušenih, da se zoperstavimo težkemu nasprotniku, ki bo pa nastopil kompleten. Pozornost dajmo tistim našim igralcem, ki lahko in bodo nastopili. To bi bilo pošteno do njih. Medtem pa bomo držali palce, da se odsotni čim prej pridružijo slačilnici. Vemo, kaj pomenijo za moštvo," je za ESPN dodal prvi med enakimi pri ekipi iz mesta angelov. 

Dolgotrajno okrevanje ključnih igralcev

Dončić ima poškodbo zadnje stegenske mišice leve noge, medtem ko si je Reaves poškodoval trebušno mišico ob porazu proti Oklahomi City Thunderja 2. aprila. 

FOTO: AP

Slovenski superzvezdnik naj bi se v petek po zdravljenju v Španiji, kamor je odpotoval prejšnji teden, vrnil v Los Angeles. Iz kluba niso želeli razkriti podrobnosti o okrevanju najboljšega strelca lige.

Preberi še Branilci naslova delujejo nedotakljivo, do kam lahko sežejo Lakersi?

Reaves je medtem v Los Angelesu, po torkovem treningu pa so ga videli, kako je z nekaj soigralci vadil proste mete. Kljub temu resnost njegove poškodbe pomeni, da bo z veliko verjetnostjo izpustil celoten prvi krog končnice. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav Lakersi niso objavili uradnega časovnega okvira, tovrstne poškodbe pogosto zahtevajo mesec dni okrevanja ali še več.

Prilagoditve v igri in vrnitev Smarta

Odsotnost Dončića in Reavesa, ki sta skupaj v povprečju dosegala 56,8 točke, 13,8 asistence in 12,4 skoka na tekmo, je za Lakerse ogromna ovira. Kljub temu je moštvo na zadnjih petih tekmah brez njiju doseglo izkupiček 3–2 in si zagotovilo prednost domačega igrišča, predvsem po zaslugi LeBrona Jamesa, ki je prevzel vlogo glavnega nosilca napada.

FOTO: Profimedia

Vlogo organizatorja igre je prevzel Luke Kennard, dobra novica pa je tudi vrnitev branilca Marcusa Smarta, ki se po skoraj treh tednih premora zaradi poškodbe desnega gležnja vrača na parket.

košarka nba lakers dončić redick

Portland gre po zmagi nad Phoenixom v končnico, konec sezone za Miami

Ilirijanke 'izsilile' tretjo tekmo finala

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znana Slovenka bo prvič postala babica
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki
Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki
zadovoljna
Portal
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, vodnarji iščejo rešitev
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, vodnarji iščejo rešitev
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami ras tako nevarno, kot pravijo?
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami ras tako nevarno, kot pravijo?
vizita
Portal
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite
Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite
cekin
Portal
Kako izkoristiti INR: Pogosta vprašanja in odgovori
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
Ali Novak Đoković res spet jé meso? Posnetek iz Sarajeva sprožil ugibanja
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
dominvrt
Portal
Otroci ostali brez besed: ne le nove sobe, prejeli so tudi to!
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
voyo
Portal
Posthumno
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641