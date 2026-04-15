V prvem krogu končnice na zahodu se bo zvezdnik jezernikov LeBron James tako srečal s starim tekmecem Kevinom Durantom. Za zdaj pa še ni znano, ali se bo v prvem krogu kalifornijski zasedbi pridružil tudi slovenski zvezdnik in vodilni strelec lige NBA Luka Dončić, ki še okreva po poškodbi stegenske mišice. "Pripravili se bomo, borili se bomo in skušali zmagati v prvem krogu končnice," je za ESPN dejal trener Lakers JJ Redick, ki se zaveda, da ekipa v končnico vstopa močno oslabljena.

Na prvi tekmi serije proti Houstonus, ki bo na sporedu v soboto, bodo gotovo nastopili brez svojih dveh najboljših strelcev, Luke Dončića in Austina Reavesa. Oba sta zaradi poškodb, ki sta ju utrpela v začetku aprila, za nedoločen čas izven pogona, kar predstavlja velik udarec za ambicije moštva.

JJ Redick FOTO: AP

Trener Lakersov je slabe novice potrdil po zadnjem treningu. "Oba sta za nedoločen čas izven igrišča. Ta teden vam ne bom mogel posredovati nobenih novih informacij," je Redick zbranim novinarjem ponovil znano dejstvo in preusmeril pozornost na prihajajoči izziv po imenu Houston Rockets. "Iskreno, niti ne poskušam ugibati, kdaj (če) se bo vrnil Dončić. Razmišljamo zgolj in samo skozi prizmo teh fantov, ki bodo v soboto na voljo."

"Rad bi, v to vas tudi prosim, da bolj oziroma govorimo zgolj o tistih, ki bodo začeli serijo proti Houstonu. Imamo kopico dokazovanja željnih igralcev, tudi dovoj izkušenih, da se zoperstavimo težkemu nasprotniku, ki bo pa nastopil kompleten. Pozornost dajmo tistim našim igralcem, ki lahko in bodo nastopili. To bi bilo pošteno do njih. Medtem pa bomo držali palce, da se odsotni čim prej pridružijo slačilnici. Vemo, kaj pomenijo za moštvo," je za ESPN dodal prvi med enakimi pri ekipi iz mesta angelov.

Dolgotrajno okrevanje ključnih igralcev

Dončić ima poškodbo zadnje stegenske mišice leve noge, medtem ko si je Reaves poškodoval trebušno mišico ob porazu proti Oklahomi City Thunderja 2. aprila.

Austin Reaves in Luka Dončić bijeta bitko s časom. FOTO: AP

Slovenski superzvezdnik naj bi se v petek po zdravljenju v Španiji, kamor je odpotoval prejšnji teden, vrnil v Los Angeles. Iz kluba niso želeli razkriti podrobnosti o okrevanju najboljšega strelca lige.

Reaves je medtem v Los Angelesu, po torkovem treningu pa so ga videli, kako je z nekaj soigralci vadil proste mete. Kljub temu resnost njegove poškodbe pomeni, da bo z veliko verjetnostjo izpustil celoten prvi krog končnice.

Čeprav Lakersi niso objavili uradnega časovnega okvira, tovrstne poškodbe pogosto zahtevajo mesec dni okrevanja ali še več.

Prilagoditve v igri in vrnitev Smarta

Odsotnost Dončića in Reavesa, ki sta skupaj v povprečju dosegala 56,8 točke, 13,8 asistence in 12,4 skoka na tekmo, je za Lakerse ogromna ovira. Kljub temu je moštvo na zadnjih petih tekmah brez njiju doseglo izkupiček 3–2 in si zagotovilo prednost domačega igrišča, predvsem po zaslugi LeBrona Jamesa, ki je prevzel vlogo glavnega nosilca napada.

Marcus Smart FOTO: Profimedia