Košarka

Islandci proti Litvi pisali zgodovino: 7 minut pred koncem so zaostajali za 21 točk

Rejkjavik, 28. 02. 2026 12.24 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Islandija

Komaj pričakovan razplet kvalifikacijske tekme za nastop na naslednjem košarkarsem SP med Litvo in Islandijo. Močno favorizirani gostje so imeli še globoko v zadnji četrtini prednost 21 točk, nato pa je sledil redko videni preobrat za končno zmago fantov iz dežele gejzirjev. Razpletu in dramatičnosti primerno je bil nepopisno veselje islandskih košarkarjev, ki jih je tudi kot vedno spremljala in bodrila armada navijačev ... Pregovorno glasnih, a nadvse športnih.

Kljub temu da je Islandija v zadnji četrtini še dobrih sedem minut pred koncem zaostajala za 21 točk, je senzacionalno prišla do zmage proti favorizirani Litvi. Zmagala je s 86:85, odločilni met pa je zadel Elvar Fridriksson v zadnji sekundi tekme.

Islandci so domači obračun zaključili z neverjetnim nizom 30:8 v zadnjih sedmih minutah, pri čemer je Fridriksson sam dosegel kar 17 od teh 30 točk. Tekmo je zaključil kot najboljši strelec – dosegel je 34 točk, izza črte za tri točke pa je zadel 6 od 7 metov. Ob tem je prispeval še šest skokov in štiri asistence.

S to zmago je Islandija prevzela vodstvo v skupini D; po treh tekmah ima izkupiček 2–1, enak kot Italija.

