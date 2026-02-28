Islandci proti Litvi pisali zgodovino: 7 minut pred koncem so zaostajali za 21 točk

Kljub temu da je Islandija v zadnji četrtini še dobrih sedem minut pred koncem zaostajala za 21 točk, je senzacionalno prišla do zmage proti favorizirani Litvi. Zmagala je s 86:85, odločilni met pa je zadel Elvar Fridriksson v zadnji sekundi tekme.

Islandci so domači obračun zaključili z neverjetnim nizom 30:8 v zadnjih sedmih minutah, pri čemer je Fridriksson sam dosegel kar 17 od teh 30 točk. Tekmo je zaključil kot najboljši strelec – dosegel je 34 točk, izza črte za tri točke pa je zadel 6 od 7 metov. Ob tem je prispeval še šest skokov in štiri asistence.

S to zmago je Islandija prevzela vodstvo v skupini D; po treh tekmah ima izkupiček 2–1, enak kot Italija.