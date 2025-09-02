'Dončić je trenutno morda najbolj znan košarkar na svetu'

Islandija ima v športnem svetu posebno mesto. Ne zaradi odmevnih rezultatov, pač pa zaradi srčnosti, povezanosti, optimizma in navijačev. Slednjih je v Katovice odpotovalo ogromno, kljub trem porazom na treh tekmah pa ostajajo nasmejani. Med njimi izstopa 218 centimetrov visok Ragnar Nathanaelsson , s katerim se je pogovarjala naša novinarka Sanja Modrić .

"Nismo največja država, smo pa vsakič, ko lahko tekmujemo na kakšnem velikem tekmovanju, zelo veseli. To se ne zgodi vsako leto, sploh v košarki, tako da smo vsi pozitivni in podpiramo našo ekipo," je uvodoma dejal Nathanaelsson, ki sicer še zmeraj igra košarko, a ne več za reprezentanco.

Najlepše obdobje svoje kariere je preživljal pred približno desetimi leti, ko je z reprezentanco zaigral na Eurobasketu: "Ena največjih časti v mojem življenju. Takrat smo se prvič uvrstili na Eurobasket. Naši navijači so zavzeli dvorane, peli islandske pesmi, resnično neverjetno doživetje."

Če bi se določene zadeve na njegovi športni poti razpletle malce drugače, bi lahko zaigral z Luko Dončićem. Leta 2016 je imel namreč preizkus pri Dallas Mavericksih, ki pa nato z njim niso podpisali pogodbe. Kljub temu, da ni igral niti z niti proti slovenskemu zvezdniku, o njem govori z izbranimi besedami: "Trenutno je morda najbolj znan košarkar na svetu. Vsi poznajo njegovo ime. Po žrebu smo se pogovarjali, kdo ga bo pokrival. Morala ga bo celotna ekipa. Leta 2017 se je poigral z enim naših najboljših košarkarjev in to pri nas še zmeraj kroži po družbenih omrežjih. Igrati proti takšnemu košarkarju je za naše igralce ogromno. Je eden najboljših v Evropi, če ne celo na svetu."