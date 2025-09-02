Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

'Dončić je trenutno morda najbolj znan košarkar na svetu'

Katovice, 02. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M. , S.M.
Komentarji
1

Slovenske košarkarje danes čaka četrta tekma skupinskega dela Eurobasketa. Po porazih proti Poljski in Franciji ter zmagi proti Belgiji bodo varovanci Aleksandra Sekulića novi točki iskali proti Islandiji. Pred našo kamero je stopil Ragnar Nathanaelsson, ki je islandske barve na Eurobasketu branil pred desetimi leti.

Islandija ima v športnem svetu posebno mesto. Ne zaradi odmevnih rezultatov, pač pa zaradi srčnosti, povezanosti, optimizma in navijačev. Slednjih je v Katovice odpotovalo ogromno, kljub trem porazom na treh tekmah pa ostajajo nasmejani. Med njimi izstopa 218 centimetrov visok Ragnar Nathanaelsson, s katerim se je pogovarjala naša novinarka Sanja Modrić.

"Nismo največja država, smo pa vsakič, ko lahko tekmujemo na kakšnem velikem tekmovanju, zelo veseli. To se ne zgodi vsako leto, sploh v košarki, tako da smo vsi pozitivni in podpiramo našo ekipo," je uvodoma dejal Nathanaelsson, ki sicer še zmeraj igra košarko, a ne več za reprezentanco.

Najlepše obdobje svoje kariere je preživljal pred približno desetimi leti, ko je z reprezentanco zaigral na Eurobasketu: "Ena največjih časti v mojem življenju. Takrat smo se prvič uvrstili na Eurobasket. Naši navijači so zavzeli dvorane, peli islandske pesmi, resnično neverjetno doživetje."

Če bi se določene zadeve na njegovi športni poti razpletle malce drugače, bi lahko zaigral z Luko Dončićem. Leta 2016 je imel namreč preizkus pri Dallas Mavericksih, ki pa nato z njim niso podpisali pogodbe. Kljub temu, da ni igral niti z niti proti slovenskemu zvezdniku, o njem govori z izbranimi besedami: "Trenutno je morda najbolj znan košarkar na svetu. Vsi poznajo njegovo ime. Po žrebu smo se pogovarjali, kdo ga bo pokrival. Morala ga bo celotna ekipa. Leta 2017 se je poigral z enim naših najboljših košarkarjev in to pri nas še zmeraj kroži po družbenih omrežjih. Igrati proti takšnemu košarkarju je za naše igralce ogromno. Je eden najboljših v Evropi, če ne celo na svetu."

košarka eurobasket islandija slovenija Ragnar Nathanaelsson
Naslednji članek

Visoke zmage Nemčije, Turčije in Srbije, Litva tesno premagala Finsko

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
02. 09. 2025 08.08
+1
kapetan Luka bo danes explodiral in bo natrosil 40 točk
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194