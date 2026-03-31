Italijanke, Latvijke in Avstrijke slovenska ovira na poti na EP

Slovenske košarkarice so žreb pričakale v drugem kakovostnem razredu. V družbi Italijank, Latvijk in Avstrijk bodo na naslednjih šestih tekmah lovile vsaj drugo mesto v štiričlanski skupini, s katerim bi šestič zaporedoma nastopile na eurobasketu. EP 2027 bo junija prihodnje leto potekalo v Belgiji, Litvi ter na Švedskem in Finskem.

Drugi del kvalifikacij bo na vrsti letos novembra in februarja prihodnje leto. V vsakem sklopu bo reprezentanca odigrala po tri tekme. V drugem delu bo v šestih skupinah igralo 24 reprezentanc. Sedemnajst, med njimi tudi Slovenija, jih je že nastopilo v prvem delu, sedem jih je bilo zaradi sodelovanja v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo prostih.

Slovenske košarkarice so v prvem delu kvalifikacij v skupini B osvojile drugo mesto. S štirimi zmagami in dvema porazoma ter desetimi osvojenimi točkami so zaostale prav za Latvijo (11). Iz te skupine je kot ena izmed boljših tretjeuvrščenih ekip napredovala tudi Nizozemska, četrta je bila Estonija.