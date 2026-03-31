Košarka

Italijanke, Latvijke in Avstrijke slovenska ovira na poti na EP

Ljubljana, 31. 03. 2026 15.31 pred 28 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenija ženske košarka

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na žrebu na sedežu Mednarodne košarkarske zveze Fiba pri Ženevi dobila tekmice v drugem, odločilnem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Slovenke se bodo v skupini K merile z Italijankami, Latvijkami in Avstrijkami.

Slovenske košarkarice so žreb pričakale v drugem kakovostnem razredu. V družbi Italijank, Latvijk in Avstrijk bodo na naslednjih šestih tekmah lovile vsaj drugo mesto v štiričlanski skupini, s katerim bi šestič zaporedoma nastopile na eurobasketu. EP 2027 bo junija prihodnje leto potekalo v Belgiji, Litvi ter na Švedskem in Finskem.

Drugi del kvalifikacij bo na vrsti letos novembra in februarja prihodnje leto. V vsakem sklopu bo reprezentanca odigrala po tri tekme. V drugem delu bo v šestih skupinah igralo 24 reprezentanc. Sedemnajst, med njimi tudi Slovenija, jih je že nastopilo v prvem delu, sedem jih je bilo zaradi sodelovanja v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo prostih.

Slovenske košarkarice so v prvem delu kvalifikacij v skupini B osvojile drugo mesto. S štirimi zmagami in dvema porazoma ter desetimi osvojenimi točkami so zaostale prav za Latvijo (11). Iz te skupine je kot ena izmed boljših tretjeuvrščenih ekip napredovala tudi Nizozemska, četrta je bila Estonija.

Zala Friškovec
Slovenke so za začetek novembra lani najprej doma premagale Latvijo. V Tallinnu so bile boljše od Estonk, nato pa izgubile z Nizozemkami. Ta mesec so, kot poroča STA, na preostalih treh tekmah izgubile na gostovanju v Latviji in doma premagale Estonijo in Nizozemsko.

Na eurobasketu bo, kot še piše STA, nastopilo 16 reprezentanc, a ker imajo štiri gostiteljice že zagotovljena mesta, je v kvalifikacijah na voljo le 12 vozovnic. EP bo potekalo med 16. in 27. junijem 2027 v Vilniusu, Espoou, Antwerpnu in Stockholmu. Vsako mesto bo gostilo eno skupino, sklepni del bo potekal v litovskem Vilniusu.

Skupine drugega dela kvalifikacij za EP 2027:
- skupina I: Turčija, Črna gora, Poljska, Izrael;

- skupina J: Španija, Češka, Hrvaška, Bolgarija;

- skupina K: Italija, SLOVENIJA, Latvija, Avstrija;

- skupina L: Srbija, Grčija, Slovaška, Nizozemska;

- skupina M: Francija, Velika Britanija, Ukrajina, Luksemburg;

- skupina N: Nemčija, Madžarska, Portugalska, Danska.

