Italijanski mediji trepetajo: Dončić ni od 'tu', potrebovali bomo čudež

Košarkarji Slovenije se v osmino finala evropskega prvenstva podajajo kot tretjeuvrščena reprezentanca skupine D. V Rigi se bodo v nedeljo ob 17.30 uri pomerili z drugouvrščeno ekipo iz skupine C Italijo, ki je v skupinskem delu zbrala štiri zmage in en poraz. Italijanski mediji so pred obračunom s Slovenci zaskrbljeni. Glavni razlog pa, kakopak, "nezemeljski" Luka Dončić. "Samo razjeziti ga ne smemo, pa imamo upanje za zmago," malce v šali, a tudi "prekleto" zares nedeljski obračun napoveduje Corriere Dello Sport.

Po zadnjih odigranih tekmah skupinskega dela 42. evropskega prvenstva so znani pari osmine finala v Rigi. Osem zmagovalcev se bo uvrstilo v četrtfinale, ki bo potekalo v torek in sredo. Polfinalna dvoboja bosta na sporedu dva dni kasneje, in sicer v petek, turnir pa se bo zaključil z obračunom za tretje mesto in finalom v nedeljo, 14. septembra, ko bo znan novi evropski prvak.

Luka Dončić je Slovence popeljal do treh zaporednih zmag in zanesljive uvrstitve v izločilne boje EP. Tu FOTO: Fiba icon-expand

Še prej, v nedeljo pozno popoldan bo preko para Slovenija - Italija znan četrtfinalist Eurobasketa. "Eurobasket vse bolj postaja turnir presenečenj. Poglejte lestvice skupin, sploh pa izpad velike Španije že po prvem delu tekmovanja," sporoča Gazzetta Dello Sport, ki hvali rezultat italijanske reprezentance v prvem delu tekmovanja.

"Še posebejh vpadljiva je zmaga proti Španiji, kjer so azzurri pokazali vse svoje znanje in povrhu še pravi značaj. Ta zmaga je potrdilo, da je letošnja Italija sposobna marsikaj. A na tej poti stoji Slovenija z izjemnim Luko Dončićem. Slovenec je brez dvoma prvo ime Eurobasketa," laska 25-letnemu Ljubljančanu Gazzetta Dello Sport.

Rožnati milanski športni časnik je prepričana, da bo Italija v nedeljo morala odigrati najboljšo tekmo turnirja, če želi preskočiti vse boljšo Slovenijo. "Ko se Luka Dončić enkrat razleti po igrišču, ko je na trenutke celo jezen in maščevalen, potem ga je težko ustaviti. Morda celo nemogoče," pa trdi Corriere Dello Sport.

Luka Dončić je prvo ime letošnjega Eurobasketa. To ponavljajo tudi italijanski mediji ... FOTO: Profimedia icon-expand

"Skrbijo nas le večje oscilacije v igri naše reprezentance. Tega proti Sloveniji enostavno ne bo smelo biti. Dončić bo to s pridom kaznoval," je še prepričana Corriere Dello Sport. Selektor azzurrov Gianmarco Pozzecco je od nekdaj zaljubljenec v "jugokošarko".

Ima tudi dobre izkušnje z "balkansko košarko" in nekaj časa je deloval tudi kot pomočnik pri Cedeviti Olimpiji. "Je pa podobno kot Dončić, zelo čustven in predan temu športu in bi za zmago svoje ekipe naredil skoraj vse. In morda bo za uvrstitev v četrtfinale potrebno narediti še nekaj več, da se v kozji rog užene Dončića, ki je brez dvoma najboljši košarkar stare celine ta hip."

Favoriti za košarkarsko zlato zdaj Nemci, Slovenija 10.

Fiba Eruope je objavila nov seznam favoritov za odličja na EP. Na prvem mestu so po odigranem skupinskem delu zdaj Nemci zamenjali Srbe, na drugo mesto so se s četrtega prebili Turki, četrti ostajajo Grki. Mesto je pridobila tudi Slovenija, ki je 10. Nemci in Turki so na lestvici favoritov za končno zmago napredovali po zaslugi popolnega izkupička iz petih tekem predtekmovanja. Zelo visoko so tudi petouvrščeni Italijani, nasprotnik Slovenije na EP v sobotni osmini finala.

