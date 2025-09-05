Svetli način
Košarka

Italijanski mediji trepetajo: Dončić ni od 'tu', potrebovali bomo čudež

Riga, 05. 09. 2025 13.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Marko Juvan
Košarkarji Slovenije se v osmino finala evropskega prvenstva podajajo kot tretjeuvrščena reprezentanca skupine D. V Rigi se bodo v nedeljo ob 17.30 uri pomerili z drugouvrščeno ekipo iz skupine C Italijo, ki je v skupinskem delu zbrala štiri zmage in en poraz. Italijanski mediji so pred obračunom s Slovenci zaskrbljeni. Glavni razlog pa, kakopak, "nezemeljski" Luka Dončić. "Samo razjeziti ga ne smemo, pa imamo upanje za zmago," malce v šali, a tudi "prekleto" zares nedeljski obračun napoveduje Corriere Dello Sport.

Po zadnjih odigranih tekmah skupinskega dela 42. evropskega prvenstva so znani pari osmine finala v Rigi. Osem zmagovalcev se bo uvrstilo v četrtfinale, ki bo potekalo v torek in sredo. Polfinalna dvoboja bosta na sporedu dva dni kasneje, in sicer v petek, turnir pa se bo zaključil z obračunom za tretje mesto in finalom v nedeljo, 14. septembra, ko bo znan novi evropski prvak. 

Luka Dončić je Slovence popeljal do treh zaporednih zmag in zanesljive uvrstitve v izločilne boje EP.
Luka Dončić je Slovence popeljal do treh zaporednih zmag in zanesljive uvrstitve v izločilne boje EP. Tu FOTO: Fiba

Še prej, v nedeljo pozno popoldan bo preko para Slovenija - Italija znan četrtfinalist Eurobasketa. "Eurobasket vse bolj postaja turnir presenečenj. Poglejte lestvice skupin, sploh pa izpad velike Španije že po prvem delu tekmovanja," sporoča Gazzetta Dello Sport, ki hvali rezultat italijanske reprezentance v prvem delu tekmovanja. 

"Še posebejh vpadljiva je zmaga proti Španiji, kjer so azzurri pokazali vse svoje znanje in povrhu še pravi značaj. Ta zmaga je potrdilo, da je letošnja Italija sposobna marsikaj. A na tej poti stoji Slovenija z izjemnim Luko Dončićem. Slovenec je brez dvoma prvo ime Eurobasketa," laska 25-letnemu Ljubljančanu Gazzetta Dello Sport. 

Rožnati milanski športni časnik je prepričana, da bo Italija v nedeljo morala odigrati najboljšo tekmo turnirja, če želi preskočiti vse boljšo Slovenijo. "Ko se Luka Dončić enkrat razleti po igrišču, ko je na trenutke celo jezen in maščevalen, potem ga je težko ustaviti. Morda celo nemogoče," pa trdi Corriere Dello Sport

Luka Dončić je prvo ime letošnjega Eurobasketa. To ponavljajo tudi italijanski mediji ...
Luka Dončić je prvo ime letošnjega Eurobasketa. To ponavljajo tudi italijanski mediji ... FOTO: Profimedia

"Skrbijo nas le večje oscilacije v igri naše reprezentance. Tega proti Sloveniji enostavno ne bo smelo biti. Dončić bo to s pridom kaznoval," je še prepričana Corriere Dello Sport. Selektor azzurrov Gianmarco Pozzecco je od nekdaj zaljubljenec v "jugokošarko". 

Ima tudi dobre izkušnje z "balkansko košarko" in nekaj časa je deloval tudi kot pomočnik pri Cedeviti Olimpiji. "Je pa podobno kot Dončić, zelo čustven in predan temu športu in bi za zmago svoje ekipe naredil skoraj vse. In morda bo za uvrstitev v četrtfinale potrebno narediti še nekaj več, da se v kozji rog užene Dončića, ki je brez dvoma najboljši košarkar stare celine ta hip." 

Favoriti za košarkarsko zlato zdaj Nemci, Slovenija 10.
Fiba Eruope je objavila nov seznam favoritov za odličja na EP. Na prvem mestu so po odigranem skupinskem delu zdaj Nemci zamenjali Srbe, na drugo mesto so se s četrtega prebili Turki, četrti ostajajo Grki. Mesto je pridobila tudi Slovenija, ki je 10. Nemci in Turki so na lestvici favoritov za končno zmago napredovali po zaslugi popolnega izkupička iz petih tekem predtekmovanja. Zelo visoko so tudi petouvrščeni Italijani, nasprotnik Slovenije na EP v sobotni osmini finala.

Termini tekem osmine finala:
Sobota:
Turčija - Švedska (ob 11. uri)
Nemčija - Portugalska (ob 14.15 uri)
Litva - Latvija (ob 17.30 uri)
Srbija - Finska (ob 20.45 uri)

Nedelja:
Poljska - Bosna in Hercegovina (ob 11. uri)
Francija - Gruzija (ob 14.15 uri)
Italija - Slovenija (ob 17.30 uri)
Grčija - Izrael (ob 20.45 uri)

košarka ep slovenija italija
royayers
05. 09. 2025 15.05
a Janez vas zdaj placuje, da se po sportnih novicah smetite? žleht slovenci
ODGOVORI
0 0
Five -O
05. 09. 2025 15.04
+1
Če ma Dončić dober dan potem raztura, če pa ima slab dan potem ni za nikamor...
ODGOVORI
1 0
Tho mp son
05. 09. 2025 15.03
Saj bi kaj napisal , a pri najboljši volji nikakor ne razumem "pravil komentiranja" Briše se po čisto drugih , svojih kriterijih .
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
05. 09. 2025 14.58
+2
Če bo vse tko kot je vedno pr Slovencih potem bo ITA naredila v zadnji četrtini čudežni preobrat.
ODGOVORI
3 1
KR IS 2S
05. 09. 2025 14.56
Izvrgla ga je crvina.
ODGOVORI
0 0
mojcd
05. 09. 2025 14.56
+2
Na novem posnetku SLO reprezentance vsi komunicirajo v srbščini..........celo igralci med seboj...kaj jim je?
ODGOVORI
2 0
jelko lepi arbajter
05. 09. 2025 15.00
+1
saj pravim da se je treba znebit ićevecv iz reprezentance, bomo pac dva tri leta malo slabsi se bojo pa slovenski otroci razvili v sposobne kosarkarje in garantiram da bi v rolu pet let imeli vsaj tri take kot je tale doncic
ODGOVORI
1 0
mojcd
05. 09. 2025 14.54
+2
aha a zdaj so pa ze heroji za vas? 14 dni nazaj ste jih pluval, iskali krivce......tipični slo mediji
ODGOVORI
2 0
SEJBOBOL
05. 09. 2025 14.52
+1
Ni dobro preveč napenjati mišice ......
ODGOVORI
1 0
vrtnar _
05. 09. 2025 14.46
+5
ja ful trepetajo ja😭
ODGOVORI
5 0
simc167
05. 09. 2025 14.46
-7
Niti čudeš vam ne pomaga. Sedaj so naše igralce motivirali janšistični maloumi s svojimi komentarji. Slabo se vam piše italijani
ODGOVORI
0 7
Castrum
05. 09. 2025 14.57
+3
Kaj je čudeš?
ODGOVORI
3 0
4BIDEN
05. 09. 2025 14.42
+2
ladija triglav, je samo vlačilec od moje jadrnice,
ODGOVORI
3 1
4BIDEN
05. 09. 2025 14.42
+1
kje je rep?
ODGOVORI
2 1
Cervantes Saavedra
05. 09. 2025 14.45
Tvojo zanič jadrnico Triglav vleče na odpad. Zakaj bi jo sicer vlekel. Dobra, a ne!?
ODGOVORI
0 0
ŠeVednoPlešem
05. 09. 2025 14.38
-1
A ni iz Ljubljane Dončić ? Od, kje pa je, če ni od tu ?
ODGOVORI
2 3
kcre
05. 09. 2025 14.38
-1
Konec je vsega. Vrni se v blok. Umiri se. Razumeš !!! Minusi. Vsak dan. Vsak dan zadane tale 3x3. Vi Slovenci...sedaj vikend. Sedite žalostni v blok in se njemu klanjate pojma nima. Nikogat ti ne očaraš veš. Nikogar !!! Kje je mama ??? Obup...Nimate pojma košarka. Pika...Dejansko nimate pojma. Dejansko. Ej kupi si še 10 avtov. 14 ti je malo. Siti smo te. Siti. Ljubljana...Kaj napisati ??? Klavrni propad košarke. Vrnite se domov in mir. Konec je. Vsega...Zelo slab začetni vtis...Nimate pojma. Luka najdražji avto v Slovenija. Briga njega. Sosed cel teden brez avto. Hladilnik. Žalosten. Ni denar. In nato tale folerant. Košarka pojma nimate. Domov v blok in mir. Skoz tile. Kupil je najdražji avto v Slovenija. Briga njega za reveže. Zdej pa dost tega. Jasno !!! Sosed avto menja hladilnik. Treba plačat. Žalosten. Luka kupi si še kakšen avto. 14 ti premalo. Nikomur do smeha ni. Razumeđ !!! Košarka...opazujem Milič. Oni se samo smejijo. Oče ima od sina. Kje je mama ??? Vidim Vas vidim. Ljubljana...Pesimizem domačinov. Tekme pojma nimajo. Vse izgubili. Konec je. Vsega. Evo ga....Luka vrni se v blok. Mir daj. Siti smo te. Vsak dan tole. Ima avto za 2 mio. Spectre je trebal kupiti. Vse tekme ste izgubili. Pojma nimate. Sramota. Poškpdoval si se. Konec je denar Amerika. Vrbi se v blo. In se umiri. Ok? Aha evo ga spet. Na Krk šel. Briga njega. Kupil avto za 2 mio. A folk nima za položnice. Folk v blok. Sošolci mu za bus nimajo. Umiri se. Vrni se v blok. Zadnjič !!!....Luka Dončić se je spet zredil in kot ste lahko videli na tekmi proti Nemčiji ni bil več niti najmanj fit. Očitno je spet začel z nešportnim življenjem in enostavno nima dovolj mentalne moči vztrajati pri discipliniranem treniranju in prehranjevanju. Spet so ga premamili ćevapi in pivo. Pred kakšnim mesecem, ko je objavil tiste fotografije s fitnes treninga, takrat je res bil fit, videle so se mu mišice na rokah, v trebuhu in prsih je bil vitek, obraz je imel drobnejši opazno. Da z njim spet ni v redu sem posumil po fotografijah s podpisa pogodbe z Los Angelesa in pozneje z New Yorka. Na tekmi z Nemčijo pa je spet okroglolični Luka, širok v trebuhu, na rokah mu mišice prekriva salo. Spet tak mehek, zrejeni Luka Dončić. Spet nima moči v zadnji četrtini, pet ga zmanjka, spet diha na škrge. Nič ne bo iz njegovega NBA prstana, p0redvidevam naslednji scenarij. Dve leti bo igral v Lakersih, slednji se bodo mogoče enkrat uvrstili v končnico in izpadli v prvem ali najpozneje v drugem krogu. Potem ga bodo prodali v kakšen Memphis, pa še kakšno leto pri Pelicansih, nato Olimpiakos, Olimpija in na koncu Savinjski Hopsi pri štiridesetih s 145 kg. Škoda, imel je potencial.
ODGOVORI
6 7
Cervantes Saavedra
05. 09. 2025 14.52
-3
za kcre: Uboga mala duša. A čestitke za tvojo načelnost, ker obsojaš take z veliko denarja, ko pa reveži nimajo niti za položnice. Denimo Dončič, Jokić, Đoković... Bo šlo? Mora gret!
ODGOVORI
0 3
8282
05. 09. 2025 14.52
+0
Res imaš časa v dnevu, da nekaj takega pišeš pod komentarje ja hahaha. Kaj ti je Dončič naredil, da se tako jeziš. Je on kriv da tvoj sosed nima avta? Pa če je hladilnik žalosten ga malo potolaži, da se bo bolje počutil. Res ste zmešani hahah.
ODGOVORI
3 3
jelko lepi arbajter
05. 09. 2025 15.02
-1
vidim da si prelil tako dušo kot srce v to sporočilo, priporočam psihijatra, ne pa da tu take eseje pišeš
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 09. 2025 14.38
+1
A se ne reče od 'tod'?
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
05. 09. 2025 14.43
-1
Omic pravi nisam ja odavde :)
ODGOVORI
1 2
geemale
05. 09. 2025 14.33
+3
italjani pa.... no ja, za začetek mu ni treba polomit kosti...
ODGOVORI
3 0
geemale
05. 09. 2025 14.32
+0
... nimaš kam v LJ? Ja, gasilske veselice res ni... pa gnar je tut treba met, kenede....
ODGOVORI
1 1
kcre
05. 09. 2025 14.23
-7
Spet tale. Pa tole ni več normalno. Spet se je nazaj zredil. Ne zaleže nič. No reven ni. Siti smo te. Tle se mučiml z žrebi in vsak dan tega gledat. Obup. V Ljubljani se smeji in želi zvečer ven. Najprej nimaš kam. Drugo nikomur ni do smeha. Veš !!! Včeraj bila gesta do podpisa...Ma kakšna gesta. Evo jih. Evo jih...pojma nimate košarka. Domov in nazaj v blok. Vsi. Vam jasno !!! Kupi si še 10 avtov. 14 ti je premalo. Kupil je avto za 2 mio. Slovenci za položnice nimajo. Sramota. Siti smo te. Siti !!! Veš. Beton Ljubljana. Da.
ODGOVORI
7 14
HEIDI7
05. 09. 2025 14.44
-2
A se sploh splača? Bolnik...
ODGOVORI
1 3
8282
05. 09. 2025 14.54
-1
Na Polju imajo še kakšno prosto sobo, drugače pa še v Begunjah probaj.
ODGOVORI
0 1
zaba67
05. 09. 2025 14.12
+1
en dober igralec je za Italijane premalo...
ODGOVORI
3 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
05. 09. 2025 14.12
+8
Zmagamo zagotovo, ce se ne bomo ukvarjali s sodniki. 😌
ODGOVORI
8 0
