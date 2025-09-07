Italijanski selektor po porazu proti Sloveniji v solzah odstopil

Slovenska košarkarska reprezentanca je v osmini finala EuroBasketa z rezultatom 84:77 izločila Italijo, ki je ostala brez selektorja. Gianmarco Pozzecco je na novinarski konferenci po tekmi povedal, da je bila to zanj zadnja tekma na klopi reprezentance. "Teh igralcev ne bo imel nihče tako rad, kot jih imam jaz," je s solzami v očeh povedal o svojih (nekdanjih) varovancih, o njem pa je spregovoril tudi Aleksander Sekulić.

Gianmarco Pozzecco FOTO: Profimedia icon-expand

"To je bila moja zadnja tekma z reprezentanco. To je moja odločitev," je pred novinarji povedal Gianmarco Pozzecco, ki je italijansko košarkarsko reprezentanco vodil od leta 2022. "Rad bi se zahvalil predsedniku, ki mi je dal to čast, da sem lahko postal selektor reprezentance. To so bili najboljši trenutki mojega življenja. Zares mi je v čast, da sem imel to vlogo v italijanski košarki," je še dodal 52-letnik iz Trsta, ki se je povsem zlomil, ko je spregovoril o svojih varovancih: "In hvala mojim igralcem, obožujem jih. Vseeno mi je, kakšen tip trenerja sem. Nisem osredotočen na to, niti na svojo kariero. Ne zanima me, kaj si mislite o meni. Vsa moja pozornost je na mojih igralcih."

Priznal je, da je zaradi poraza potrt, a ne zaradi rezultata, temveč zaradi tega, kar rezultat pomeni za njegovo ekipo: "Danes sem res žalosten, ne zato, ker sem izgubil tekmo, ampak ker vidim, da oni trpijo. In lahko sem najslabši trener na svetu, res mi je vseeno. Verjemite mi. Ne lažem, ne lažem vam." Nazadnje je Pozzecco jasno in čustveno izrazil, koliko spoštovanja in ljubezni čuti do svojih, zdaj že bivših, varovancev: "A kot sem jim povedal po tekmi v garderobi – nihče nima toliko spoštovanja do italijanskih igralcev, kot ga imam jaz. In povem lahko, da jih ne bo imel nihče tako rad, kot jaz."

Pozzecco je Italijo popeljal v četrtfinale EuroBasketa 2022, v četrtfinale svetovnega prvenstva leta 2023, zdaj pa še v osmino finala letošnjega evropskega prvenstva. Usodna je bila tekma proti Sloveniji, na kateri so varovanci Aleksandra Sekulića slavili z 84:77. "Pozzecco je kot igralec in trener povsod pustil velik pečat. Občudujem, kar je dosegel z reprezentanco, in zato je ta zmaga za nas še toliko večja. V nadaljevanju trenerske kariere mu želim vse najboljše," je dodal Sekulić.