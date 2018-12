Za Iversona največji vseh časov ostaja Jordan: 'Govorimo o Črnem Jezusu'

'Govorimo o Črnem Jezusu' "V redu, moram podati svoje mnenje glede teh pogovorov o največjem vseh časov. Moram. Slišim, da se te dni veliko ljudi napihuje, češ da bi LeBrona postavili pred Mika!! Človek ... poslušajte," je za The Players Tribune zapisal Iverson. "Prvo kot prvo: rad imam LeBrona. Nič drugega kot ljubezen ne čutim do LeBrona. To je najboljši igralec svoje generacije, eden najboljših vseh časov, izvrsten mož, izvrsten oče, izvrsten vzornik, in še: kaj počne s tisto šolo v Akronu?? To je prekrasna reč," pravi Iverson.

Iverson, ki so ga leta 2001 izbrali za najkoristnejšega igralca sezone, je že dve leti tudi član Hiše slavnih, košarkar po rodu iz Virginie in produkt kolidža Georgetown pa nikakor ne more razumeti, da zvezdnika Los Angeles Lakersov LeBrona Jamesa vedno pogosteje omenjajo v isti sapi kot "Njegovo zračnost" Jordana.

"Toda vsi vi. Govorimo o Miku. Govorimo o Miku, OK?? Govorimo o Črnem Jezusu osebno. In v bistvu glede tega nimam več za povedati ničesar. Mike je največji vseh časov ... Mike bo vedno največji vseh časov. In prosim, da me niti ne žalite s kakšno statistiko, kot da bi lahko s pomočjo te spremenili moje mnenje."

Pripravil mu je poseben poklon

Iverson je z bralci delil tudi svojo najboljšo zgodbo z Jordanom v glavni vlogi. Bilo je leto 2003, ko se je legendarni košarkar pripravljal na svojo zadnjo tekmo zvezd v Atlanti.

"Veste, da sem do konca za Reebok ... Toda posebne priložnosti so posebne priložnosti. Želel sem se pokloniti človeku. Zato sem našel ene od tistih klasičnih MJ-jevih superg, jih prinesel domov in izrezal kljukico (simbol Nikeja, op. a.), nato pa sem si jih nataknil ‒ skupaj z znakom Bullsov ‒ na poti do dvorane za tekmo zvezd. Ponosen sem bil kot hudič. Zdaj moram torej le še najti Mika,"je razkril Iverson.

Našel ga je v pisarni trenerjev s cigaro v ustih

"Pridem v slačilnico. 'Je kdo od vas videl Mika?' Nič. Grem v drug del slačilnice. 'Je kdo od vas videl Mika?' Nič. Še tretji del. 'Mike?' Nič. Nato končno pridem do pisarn trenerjev. Mislil sem, da bodo že vedeli, kje je ta mož. Odprem vrata ... A tam ni bilo nobenih trenerjev. Le Mike. Bil je samo Mike in človek ... Tega mi ne boste niti verjeli. Ne boste niti verjeli, kaj sem videl. Tu je Mike, oblečen v dres ... Leži pa na enem tistih pisarniških stolov, ki se poležejo, naslonjen je bil nazaj v tisti reči, kot da ni imel nobene SKRBI na SVETU. Na svetu. Noge je vrgel na mizo, kot da je na neki plaži! In še za piko na i?? Kadi eno tistih velikih Mikovih cigar. Le pogleda me ‒ pogleda mojo opravo za sekundo ‒ in se nasmehne. In nato takoj nadaljuje s puhanjem v tisto cigaro,"je še dodal Iverson.

"STE RESNI!! Človek, mislim, da sem kul tip, v redu sem. Toda Mike je edina oseba, ki sem jo kadarkoli ‒ in mislim res kadarkoli ‒ spoznal, ki je bila lahko tako preprosta in tako kul, da je za seboj pustila ta ... SIJ. Zdi se, kot da se spomnim podrobnosti tistega trenutka, nato pa takoj postanem vznemirjen, ker sem se ga spomnil. Mislim le na to, kako kul je bil tisti mož, veste, kaj želim povedati? Kadil je CIGARO v svojem dresu na ... Pred TEKMO ZVEZD NBA. In, človek, bil je v TRENERSKI PISARNI. V trenerski pisarni je. Kadiš svojo veliko cigaro v trenerski pisarni, v tvojem prekletem dresu, s tvojimi nogami, ki so na mizi, kot da ni nič, pred tvojo sploh zadnjo tekmo zvezd?? Človek ‒ ti vodiš vse. Ti vodiš V-S-E!! Vse vas rotim, da glede tega vprašanja ostanete ponižni in o njem ne dvomite. PROSIM. Ne takrat, ko gre za Črnega Jezusa, tistega moža, ki hodi med nami. Ne takrat, ko gre za to, če je Mike najboljši vseh časov."

