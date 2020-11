Iwundu po selitvi k Dončiću: To je zlata priložnost

Wesley Iwundu je nova moč Mavsov v sezoni, ki prihaja. Gre za dobrega atleta, ki je v zadnjih sezonah močno popravil met za tri točke in bi se utegnil dobro znajti v stilu košarke, ki ga Dallas gradi po prihodu Luke Dončića. Prav zavoljo sodelovanja z Ljubljančanom je Iwundu – z Dallasom je sklenil pogodbo kot prosti igralec – bil ob naznanitvi sodelovanja z Mavsi zelo navdušen. "To je zlata priložnost. Kar lahko Luka doprinese k ekipi, je spektakularno z vseh zornih kotov. Tako veliko stvari je sposoben narediti," je navdušeno razlagal Iwundu. Ta bo skupaj z novima okrepitvama Joshom Richardsonom inJamesom Johnsonom ter novincem Joshem Greenom skušal okrepiti najšibkejšo Dallasovo pozicijo v preteklih sezonah – krilo.

"Ko se ozreš po igrišču in vidiš, da Luka nosi enak dres kot ti, ti da veliko samozavesti, ki spodbudi željo po zmagovanju tekem in tem, da se prebiješ daleč v tem tekmovanju," besede Iwunduja še prenaša spletni časopisDallas Morning News.

Dallas se je danes sicer obrisal pod nosom pri lovu na Marca Gasola, ki se je ponudbi Mavsov zahvalil in raje sprejel ponudbo Los Angeles Lakers. Po trditvah virov blizu teksaškega kluba so bili Mavsi blizu dogovora s španskim centrom, a se je ta v zadnjem hipu odločil za selitev k LeBronu Jamesu in precej bolj zvezdniški ekipi, kot jo ta hip premore Dallas.