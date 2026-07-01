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Iz mesta angelov se seli še en superzvezdnik

Los Angeles, 01. 07. 2026 02.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Kawhi Leonard je bil pri gostih najboljši s 30 točkami in desetimi skoki.

Potem ko je postalo jasno, da bo Los Angeles Lakerse zapustil LeBron James, je z onkraj Atlantika odjeknila novica, da se iz mesta angelov seli še en superzvezdnik. Po poročanju ameriških medijev se iz Los Angeles Clippersov seli Kawhi Leonard, ki se vrača k Toronto Raptorsem.

Po poročanju številnih ameriških medijev se pri vodstvu Los Angeles Clippersov niso odločili za podaljšanje pogodbe Kawhija Leonarda. Prestop se bo zgodil v zadnjem letu njegove pogodbe s Clippersi, v katerem bi dobil nekaj manj kot 44 milijonov evrov. Po poročanju novinarja Chrisa Haynesa naj bi se Leonard s Raptorsi dogovoril za dvoletno pogodbo.

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V zameno za 35-letnika bi Clippersi dobili Brandona Ingrama in Gradeya Dicka ter nekatere izbore na prihodnjih naborih lige NBA. Leonard je v svoji edini sezoni, ki jo je preživel pri Torontu, moštvu pomagal do zdaj še vedno edinega naslova, odkar je moštvo iz Kanade leta 1995 vstopilo v ligo. Nekdanji MVP finala je svojo kariero začel pri San Antoniu in leta 2014 ob boku legend kluba Tonyja Parkerja, Tima Duncana in Manuela Ginobilija osvojil svoj prvi šampionski prstan.

Leonard je pri Clippersih preživel šest sezon. V zadnji je v povprečju dosegal 28 točk, 6 skokov in 4 asistence na tekmo. Sedemkratni udeleženec tekme vseh zvezd se je, odkar je prišel v mesto angelov, veliko ukvarjal s poškodbami, predvsem kolena, kar mu je onemogočilo, da bi kazal predstave, ki so ga krasile, ko je igral za San Antonio in Toronto.

Kawhi Leonard toronto raptors la clippers

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