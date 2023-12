Izbruh in prepir velikana Giannisa zaradi košarkarske žoge

Obračun Indiane in Milwaukeeja se je zaključil z visoko zmago Bucksov (140:126) in kar 64 točkami njihovega prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa. A v spominu ne bo ostal le rekordni izkupiček Grka, ki je poleg osebnega rekorda in rekorda franšize po številu točk postal tudi prvi košarkar lige NBA, po letu 2000 in Shaquillu O'Nealu, ki je na tekmi dosegel vsaj 60 točk brez dosežene trojke. Navijače v Milwaukeeju so zabavale predvsem zdrahe med in po tekmi.

Začelo se je že v prvi četrtini, ko je po prodoru in zabijanju Tyresa Haliburtona preskočila prva iskrica. Indiana je vodila 21:14, kar je ujezilo Giannisa. Bucksi so nedavno proti istim nasprotnikom izgubili v pokalnem tekmovanju in očitno je vzdušje v dvorani bilo napeto že od samega začetka. Ob proslavljanju Haliburtona ga je Antetokunmpo z ramenom odrinil in zvezdnik Indiane je končal na tleh. Sledilo je sodniško opozorilo za Grka in tehnična napaka.