Izgovorov ni več: za Olimpijo proti Cluju igra zgolj zmaga

Na prvi medsebojni tekmi v domači Bt-areni je prepričljivo slavil Cluj s 94:76, v ljubljanskih vrstah pa se je najbolj izkazal ameriški organizator igre Josh Adams (25 točk, devet podaj in šest skokov), ki si želi številčnejše podpore s tribun v Stožicah.

"Vedno si želimo zabeležiti novo zmago. Prihajajoča tekma je za nas zelo pomembna, saj želimo ostati v konkurenci za mesto v končnici tekmovanja. Ker je to ena od redkih domačih tekem v drugi polovici rednega dela, si želimo, da navijači v čim večjem številu pridejo na tekmo. Vsakič, ko so tribune Stožic napolnjene z navijači, je to za nas velika prednost, zato si želimo, da se nam pridružijo in so naš šesti igralec," je pred zelo pomembnim sredinim obračunom za uradno klubsko spletno stran povedal Adams.