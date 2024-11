Izgredi na tekmi druge košarkarske lige prekinili obračun, nadaljevanje na ulicah

Na obračunu druge lige slovenske košarkarske lige so obračun v Ilirski Bistrici med domačim Plama Pur in Portorožom prekinili zaradi izgredov na tribunah. Primorske novice na družabnih omrežjih poročajo, da naj bi za izgrede bili krivi navijači Portoroža. 'Izgredi so se nadaljevali okoli dvorane in na ulicah,' poročajo na primorskih novicah. Izid je pred izgredi bil 92:37 v prid domačih.