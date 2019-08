Izgubile z 0:20, ker so na tekmo prišle v napačni barvi dresov

Vse skupaj je zelo nenavadno, saj so Argentinke v skladu z običaji opravile ogrevanje pred tekmo, nato so sledile himne. Ko pa bi se tekma morala začeti, so sodniki ugotovili, da sta obe ekipi v modrih dresih in da Argentina na parket ni prišla z belimi oblačili, kot je bilo sprva predvideno. Nato pa je se pravi kaos v Limi šele začel. V skladu s pravili so imeli v argentinskem taboru 15 minut časa, da rešijo nastale razmere. Obrnili so se kar v najbližjo trgovino in nakupili bele majice, ki bi jih igralke oblekle čez modre drese. A po pravilih morajo biti na majicah jasno vidne številke, tako da funkcionarji zelene luči za začetek tekme niso dali. To je pomenilo, da se Argentina z drugim porazom v skupini B poslavlja od možnosti za uvrstitev v polfinalne boje panameriških iger. Argentinski mediji sicer še pišejo, da bi se tekma sicer lahko začela, če bi se s tem strinjali v kolumbijski reprezentanci. A ti so se odločili, da si na takšen način ne želijo odigrati tekme, prišli do pomembne zmage (20:0) in uvrstitve v polfinale. Argentinke so sicer na prvi tekmi za vsega osem točk izgubile z ameriško reprezentanco, ki pa na panameriških igrah ne nastopa z najboljšo zasedbo.