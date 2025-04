'Izgubljen skok in slab napadalni večer'

Celjanke so bile favoritinje za naslov, saj so ligo osvojile v zadnjih treh sezonah, hkrati pa so bile najuspešnejša ekipa rednega dela. V šestnajstih nastopih so izgubile le enkrat. Cinkarna Celje je zadnje tri od skupno petih naslovov v ligi Waba osvojila v Podgorici, v finalu pa je vsakokrat premagala Budućnost. Tokrat so Celjanke tretjič gostile zaključni turnir četverice, Črnogorke pa so četrtič postale prvakinje. Četrtič zapored je tako vodilna ekipa rednega dela in gostiteljica turnirja ostala brez naslova. "Čestitke tekmicam. Če dosežeš zgolj 64 točk v domači dvorani in če tako prepričljivo izgubiš skok, težko računaš na uspeh. Toda ponosen sem na moje varovanke. Za njimi je odlična sezona v regionalni ligi, tokrat pa so bile pač tekmice boljše," je po izgubljenem finalu dejal trener Damir Grgić, ki je pred kratkim podaljšal pogodbo s Celjem.