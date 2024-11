Izjave, ki delujejo vse bolj neresno: Trudimo se, trdo delamo in poskušamo spremeniti situacijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v soboto v Zadru na obračunu osmega kola rednega dela Lige ABA doživeli peti zaporedni poraz. Domača ekipa Zadra je bila v Jazinah boljša z rezultatom 81:73. Cedevita Olimpija ne najde poti iz rezultatske krize. Po tem, ko so Ljubljančani med 12. in 23. oktobrom zabeležili tri zmage na štirih tekmah, je bila zmaga v Solunu nad Arisom zadnja, ki so jo Ljubljančani vknjižili v zadnjem obdobju. V soboto so na obračunu osmega kola regionalne lige v Jazinah proti Zadru doživeli peti zaporedni poraz (73:81), s katerim so po osmih odigranih tekmah v regionalni ligi pri izkupičku 2-6.