Izjemen uspeh: mlade košarkarice do zlata na EP divizije B

Portugalkam naleta naših košarkaric ni uspelo zaustaviti, ob polčasu je prednost Slovenije znašala visokih petnajst točk (37:22). V prvih dvajsetih minutah je izjemno igro prikazala Tara Pulević , ki je v dobrih petih minutah dosegla kar 9 točk. Portugalkam tudi v drugem polčasu ni uspelo ujeti priključka. Varovanke selektorja Gašperja Sluge so s consko obrambo in odličnim skokom povsem zatrle portugalski napad, na drugi strani pa so z moštveno igro prihajale do izdelanih metov.

Mlade košarkarice so zgodovinski obračun s Portugalkami začele hrabro ter že v uvodnih minutah zagospodarile na igrišču. Po hitrem vodstvu Slovenije je po uspešnem metu Ane Vite Mićunović v šesti minuti na semaforju kazalo 13:4, na začetku druge četrtine pa so Slovenke z delnim izidom 8:0 povišale že na 23:7.

Prednost Slovenije je pred zadnjimi desetimi minutami znašala 17 točk, kar je bilo seveda dovolj za miren zaključek srečanja ter zaslužen in zgodovinski uspeh slovenskih košarkaric. Mojca Jelenc je z izjemno predstavo in novim dvojnim dvojčkom, ko je vpisala 15 točk in 10 skokov, prejela naziv najkoristnejše igralke finala (MVP), Zala Šrot (devet skokov) in Tara Pulević sta prispevali po 11 točk.

"Igralke so še enkrat več pokazale, da so prave zmagovalke. Po včerajšnji zmagi se niso zadovoljile in so danes odigrale izjemno tekmo ter zasluženo dvignile lovoriko. Čestitke vsem za osvojeno prvo mesto, brez praske in na splošno dobro reprezentančno akcijo. To je velik uspeh za slovensko žensko košarko. Zahvala sodelavcem v strokovnem štabu – Blaž, Luka, Vesna, Rok in Tomo so dodali svojo vrednost h končnemu uspehu. Zahvala zvestim navijačem za vso podporo, ki smo jo bili deležni. In srečno vsem v novi sezoni," je bil zadovoljen Gašper Sluga, selektor reprezentance deklet do 16 let.

Zlato medaljo so osvojile Ana Vita Mićunović, Blaža Čeh, Tara Pulević, Ula Ude, Alina Kvrgić, Zala Šrot, Hana Ivanuša, Sara Burgar, Ana Nuša Anžič, Anja Dragar, Mia Žekš in Mojca Jelenc. Na širšem reprezentančnem spisku so bile Sara Sambolić, Hana Sambolić, Sara Garić, Lia Oberč in Katja Sever.