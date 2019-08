Izjemen uspeh slovenskih mladincev: bronasti na Eurobasketu

Slovenska reprezentanca je v malem finalu v Volosu dolgo časa trla odpor domačinov, na koncu pa s fantastično zadnjo četrtino, ki so jo varovanci Petra Markovinoviča dobili s 35:14, prepričljivo slavila z 81:57. Z zmago nad Grki so Slovenci osvojili končno tretje mesto, v polfinalu so premoč morali priznati reprezentanci Turčije. Ta se bo za zlato medaljo v finalu udarila s Španci.

Najboljši posameznik tekme, ko je govora o doseženih točkah, je bil občasni slovenski članski reprezentant Gregor Glas, ki je v pretekli sezoni branil barve Sixt Primorske. V malem finalu je vpisal 20 točk,18 (plus 12 skokov) jih je dodal Maj Dušanič (z izjemnim indeksom 29), Rok Nemanič pa 17. Dobro je igral tudi Žiga Samar, ki je vknjižil 8 točk, 10 skokov in 12 podaj. Slovenci so se z zmago Grkom maščevali za visok poraz v skupinskem delu, ko so domačini slavili z 72:54.