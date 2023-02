Izjemna Dončić in Irving premalo za razpoloženo Minnesoto

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so po zadnjem tesnem porazu po podaljšku v gosteh proti zasedbi Sacramento Kings tokrat gostili ekipo Minnesote Timberwolves. Po zelo slabih treh četrtinah in skorajšnjem (čudežnem) povratku v zadnjih 12 minutah tekme so dvoboj v American Airlines Centru na koncu dobili gostje s 121:124. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil s 33 točkami, 12 skoki in šestimi podajami ob Kyrieju Irvingu (36 točk) drugi najučinkovitejši posameznik v vrstah Mavsov.

Čeprav je Dallas prvo domačo tekmo, odkar sta po februarski izmenjavi igralcev združila moči slovenski košarkarski super zvezdnik Luka Dončić in nič manj zvezdniški Kyrie Irving, proti moštvu Minnesote Timberwolves odprl z uspešnim metom Reggieja Bullocka izza črte 6,75 metra, so kmalu vajeti igre v svoje roke prevzeli gostujoči košarkarji. Ti so predvsem našli način, kako zaustaviti nekdanjega odličnega organizatorja igre Brooklyna, ki je v uvodnih treh četrtinah zmogel doseči le 10 točk. Pri volkovih je blestela nekdanja naveza iz Utaha Rudy Gobert - Mike Conley, francoski reprezentančni center se je na koncu ustavil pri dvojnem dvojčku (21 točk in 14 skokov), medtem ko je ameriški branilec 12 točkam dodal še devet podaj in tri skoke. Za končni razplet je bila odločilna neprepoznavna igra varovancev trenerja Jasona Kidda v uvodnih treh četrtinah, po katerih so Jazz vodili z visokimi 18 točkami naskoka (82:100). Dončićevih 10 točk v uvodnih 12 minutah igre ni pomagalo Dallasu, da bi nekoliko omilil dvoštevilčno prednost gostov (23:33), ki so tudi v drugo četrtino vstopili z agresivno igro na obeh straneh košarkarskega parketa. Utah je še naprej nadzoroval potek dvoboja, odlična igra v obrambi predvsem na Irvingu jim je omogočila, da so na glavni odmor odšli s prednostjo 11 točk (54:65). Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 121:124 (23:33, 31:32, 28:35, 39:24)

(Luka Dončić: 33 točk, 12 skokov in 6 podaj za Dallas Mavericks).