Izjemna Dončić in Reaves poskrbela za osmo zmago Lakersov v sezoni

Po najslabši predstavi v dozdajšnjem delu sezone, ko so varovanci JJ Redicka pred dnevi klonili v Atlanti in posledično močno razjezili svojega stratega, so košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers z izboljšavami v določenih prvinah igre le upravičili vlogo favoritov in prišli do zaslužene zmage na gostovanju pri moštvu Charlotte Hornets (121:111).

Čeprav so sršeni vodili večji del prvega polčasa, je bilo ves čas čutiti, da bo prej ali slej napočil trenutek, ko bodo favorizirani jezerniki preveselili tehtnico na svojo stran. To se je tudi zgodilo po odlični igri v tretji četrtini, ki so jo Luka Dončić in druščina dobili z 31:15 in povedli z 18 točkami prednosti (78:96). Slovenski košarkarski as je bil tudi tokrat prvo ime obračuna v Spectrum Centru, v sodelovanju s povratnikom po poškodbi Austinom Reavesom sta odlično poveljevala svojemu moštvu in skupaj dosegla 72 točk.