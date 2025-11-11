Svetli način
Košarka

Izjemna Dončić in Reaves poskrbela za osmo zmago Lakersov v sezoni

Charlotte, 11. 11. 2025 05.00

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so v noči na torek v najmočnejši košarkarski ligi na svetu gostovali pri zasedbi Charlotte Hornets in dosegli osmo zmago v sezoni. Po bledi igri pred dnevi in nenadejanem porazu proti Atlanti so Luka Dončić in druščina tokrat zaigrali bolje in slavili s 121:111. Slovenski superzvezdnik je bil z 38 točkami, sedmimi podajami in šestimi skoki prvo ime obračuna.

Po najslabši predstavi v dozdajšnjem delu sezone, ko so varovanci JJ Redicka pred dnevi klonili v Atlanti in posledično močno razjezili svojega stratega, so košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers z izboljšavami v določenih prvinah igre le upravičili vlogo favoritov in prišli do zaslužene zmage na gostovanju pri moštvu Charlotte Hornets (121:111).

Čeprav so sršeni vodili večji del prvega polčasa, je bilo ves čas čutiti, da bo prej ali slej napočil trenutek, ko bodo favorizirani jezerniki preveselili tehtnico na svojo stran. To se je tudi zgodilo po odlični igri v tretji četrtini, ki so jo Luka Dončić in druščina dobili z 31:15 in povedli z 18 točkami prednosti (78:96). Slovenski košarkarski as je bil tudi tokrat prvo ime obračuna v Spectrum Centru, v sodelovanju s povratnikom po poškodbi Austinom Reavesom sta odlično poveljevala svojemu moštvu in skupaj dosegla 72 točk. 

Pri domačih velja izpostaviti Milesa Bridgesa (34 točk) in Kona Knueppela, ki mu je za prvi trojni dvojček v sezoni zmanjkala le ena podaja (19 točk, 10 skokov in 9 podaj). Prav omenjeni dvojec je najbolj zaslužen, da jezerniki niso odšli na veliki odmor z višjo prednostjo (63:65).

Dončić je bil tokrat razpoložen pri metu z razdalje, saj je bil petkrat uspešen izza črte 6,75 metra in obenem zadel polovico metov iz igre (14/28). Pri gostih je Reaves dosegel 24 točk, Rui Hačimura in Deandre Ayton sta jih dodala 21 oziroma 14. Marcus Smart se je ob doseženih 13 točkah znova izkazal tudi z odlično igro v obrambi, saj je tekmecem ukradel kar sedem žog. 

Liga NBA, izid:
Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers 111:121 (40:36, 23:29, 15:31, 33:25)
(Luka Dončić: v 38 minutah igre 38 točk, 7 podaj in 6 skokov za Los Angeles Lakers).

