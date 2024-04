Izjemna druga četrtina dovolj za drugo zmago Dallasa nad Clippersi

Luka Dončić je v 40 minutah dvoboja odigral zrelo in s številnimi podajami - na koncu jih je ob 22 točkah in 10 skokih zbral devet - večkrat uspešno zaposlil tandem visokih košarkarjev Derecka Livelyja in Daniela Gafforda , ki sta tokrat odigrala precej bolje kot na predhodnih dveh tekmah v gosteh. V prvi četrtini so gostje podobno kot na uvodni domači tekmi v Crypto.com z dobro obrambo uspešno zaustavili napad Mavsov, ki so zmogli vsega 18 točk (18:23), v tem delu igre je Dončić denimo dosegel le dve točki, a je treba v isti sapi zapisati, da je tri minute pred koncem zaradi bolečin v kolenu odšepal z igrišča.

V drugi četrtini pa smo zopet videli tisti pravi Dallas z zaključka rednega dela sezone, ko je z granitno obrambo in s številnimi hitrimi protinapadi uničeval tekmece. Povratnik po poškodbi v vrstah Clippersov Kawhi Leonard je bil znova neprepoznaven, tudi strateg gostov Tyronn Lue je po tekmi priznal, da še ni nared za največje napore, zato morajo biti zelo potrpežljivi z dvigovanjem njegove minutaže. Mavsi so s pomočjo bučnega občinstva iz minute v minuto dvigovali stopnjo agresivnosti v obrambi in ob zaostanku s sedmimi točkami (25:32) z delnim izidom 12:0 prešli v vodstvo za +5 (37:32).

Domači so na odmor odšli s prednostjo 13 točk (54:41), potem ko so ta del igre dobili kar s 36:18. Dončić je do polčasa zbral 14 točk ter po šest skokov in podaj. Tudi v nadaljevanju obračuna se razmerje moči med moštvoma ni spremenilo. Dallas je rutinirano ohranjal priigrano prednost iz druge četrtine, po podaji Dončića in uspešnem zabijanju Derricka Jonesa v 27. minuti je Dallas povedel za +18 (63:45), nato pa je sledil krajši mrk, ki mu je sledil niz uspešnih napadov gostov za znižanje zaostanka na -6 (68:62).