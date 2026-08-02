Izjemna Slovenija za naslov evropskega prvaka odpihnila Italijo

Stefan Joksimović je bil s povprečjem dobrih 23 točk in 6,7 skoka na tekmo pričakovano izbran za najkoristnejšega košarkarja Eurobasketa v Italiji.

Slovenski selektor Domen Zevnik je tako kot na polfinalnem obračunu s Španijo tudi v finalu proti Italiji v začetno peterko uvrstil Stefana Joksimovića, Maksa Ciperleja, Gala Čopa, Lukasa Bojovića in Martina Cizeja. Omenjena peterica je od uvodnega sodniškega meta nadzorovala potek igre v lepo napolnjeni dvorani v Trentu. Joksimović in druščina so brez večjih težav prebijali porozno tekmečevo obrambo, medtem ko so sami v obrambi z izjemno moštveno taktiko zaprli praktično vse dostope do svojega obroča. Že uvodni trojki Bojovića in Čopa v drugi minuti uvodne četrtine sta Sloveniji prinesli šest točk prednosti (8:2). Odlična igra v obrambi, v kateri z ukradenimi žogami skozi celotno evropsko prvenstvo blesti Gal Čop, je omogočila dosego nekaj lahkih točk iz hitrih protinapadov. V tem segmentu košarkarske igre sta koš gostiteljev lepo (na)polnila Ciperle in Joksimović za prvo dvomestno prednost Slovenije v šesti minuti (18:8).

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Tudi vstop najboljšega italijanskega košarkarja v igro Chieka Nianga ni prinesel sprememb v razmerju moči na igrišču. Slovenija je še naprej zlahka ohranjala dvomestno prednost, ob zaključku prve četrtine je ta znašala 12 točk razlike (27:15). Še boljšo slovensko igro smo spremljali v drugi četrtini, ko Italijani preprosto niso imeli odgovra na igro Zevnikovih varovancev. Bojović je preudarno organiziral igro v napadu, sledili pa so mu Ciperle, Joksimović, Čop in Igor Stjepanović. V 15. minuti je po trojki Joksimovića Slovenija ušla na prednost 19 točk (36:17), Italijani pa so do izteka polčasa uspeli nekoliko znižati slovensko vodstvo na -13 (50:37).

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Joksimović in Bojović napolnila italijanski koš

Začetek drugega polčasa ni bil nikakor po godu slovenskih košarkarjev, ki so zlahka dopustili tekmecu, da se je iz navidez izgubljenega položaja v le minuti in pol igre v tretji četrtini povsem vrnil v igro (50:46). Italijanski nalet je s trojko umiril nocoj zelo razpoloženi Bojović. Slovenci so drugo polovico tega dela igre znova odigrali na najvišji možni ravni. Obramba se je znova vrnila na tirnice iz prvega polčasa, v napadu pa sta vajeti igre v svoje roke vzela večkrat omenjena Joksimović in Bojović. Slovenija je v zadnjo četrtino vstopila s prednostjo 18 točk (70:52). V zadnjem delu igre so slovenski zlati fantje zgolj nadzirali potek tekme in obenem ohranjali visoko prednost 20 točk. Po zadnjem zvoku sirene se je slavje lahko začelo, Slovenija pa je tekmo dobila z 88:71. Evropsko prvenstvo U18, finale, izid: Italija - Slovenija 71:88 (15:27, 22:23, 15:20, 19:18)