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Košarka

Izjemna Slovenija za naslov evropskega prvaka odpihnila Italijo

Trento, 02. 08. 2026 20.25 pred 38 minutami 2 min branja 59

Avtor:
A.V.
Slovenija - Izrael U19

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v velikem finalu evropskega prvenstva v Trentu brez večjih težav z 88:71 odpravila gostiteljico turnirja Italijo in tako osvojila naslov evropskega prvaka v omenjeni starostni kategoriji. Najučinkovitejša posameznika v slovenski vrsti sta bila Stefan Joksimović s 24 in Lukas Bojović z 21 točkami. Joksimović je bil pričakovano izbran za najkoristnejšega košarkarja (MVP) na EP.

Stefan Joksimović je bil s povprečjem dobrih 23 točk in 6,7 skoka na tekmo pričakovano izbran za najkoristnejšega košarkarja Eurobasketa v Italiji. 

Slovenski selektor Domen Zevnik je tako kot na polfinalnem obračunu s Španijo tudi v finalu proti Italiji v začetno peterko uvrstil Stefana Joksimovića, Maksa Ciperleja, Gala Čopa, Lukasa Bojovića in Martina Cizeja.

Omenjena peterica je od uvodnega sodniškega meta nadzorovala potek igre v lepo napolnjeni dvorani v Trentu. Joksimović in druščina so brez večjih težav prebijali porozno tekmečevo obrambo, medtem ko so sami v obrambi z izjemno moštveno taktiko zaprli praktično vse dostope do svojega obroča. Že uvodni trojki Bojovića in Čopa v drugi minuti uvodne četrtine sta Sloveniji prinesli šest točk prednosti (8:2). Odlična igra v obrambi, v kateri z ukradenimi žogami skozi celotno evropsko prvenstvo blesti Gal Čop, je omogočila dosego nekaj lahkih točk iz hitrih protinapadov. V tem segmentu košarkarske igre sta koš gostiteljev lepo (na)polnila Ciperle in Joksimović za prvo dvomestno prednost Slovenije v šesti minuti (18:8).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi vstop najboljšega italijanskega košarkarja v igro Chieka Nianga ni prinesel sprememb v razmerju moči na igrišču. Slovenija je še naprej zlahka ohranjala dvomestno prednost, ob zaključku prve četrtine je ta znašala 12 točk razlike (27:15). Še boljšo slovensko igro smo spremljali v drugi četrtini, ko Italijani preprosto niso imeli odgovra na igro Zevnikovih varovancev. Bojović je preudarno organiziral igro v napadu, sledili pa so mu Ciperle, Joksimović, Čop in Igor Stjepanović. V 15. minuti je po trojki Joksimovića Slovenija ušla na prednost 19 točk (36:17), Italijani pa so do izteka polčasa uspeli nekoliko znižati slovensko vodstvo na -13 (50:37).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Joksimović in Bojović napolnila italijanski koš

Začetek drugega polčasa ni bil nikakor po godu slovenskih košarkarjev, ki so zlahka dopustili tekmecu, da se je iz navidez izgubljenega položaja v le minuti in pol igre v tretji četrtini povsem vrnil v igro (50:46). Italijanski nalet je s trojko umiril nocoj zelo razpoloženi Bojović.

Slovenci so drugo polovico tega dela igre znova odigrali na najvišji možni ravni. Obramba se je znova vrnila na tirnice iz prvega polčasa, v napadu pa sta vajeti igre v svoje roke vzela večkrat omenjena Joksimović in Bojović. Slovenija je v zadnjo četrtino vstopila s prednostjo 18 točk (70:52). V zadnjem delu igre so slovenski zlati fantje zgolj nadzirali potek tekme in obenem ohranjali visoko prednost 20 točk. Po zadnjem zvoku sirene se je slavje lahko začelo, Slovenija pa je tekmo dobila z 88:71.

Evropsko prvenstvo U18, finale, izid:

Italija - Slovenija 71:88 (15:27, 22:23, 15:20, 19:18)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka u18 slovenija italija

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KOMENTARJI59

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
psv01
02. 08. 2026 21.41
woooow faantjeee wwoooooow že zdej lahko rečem z gotovostjo.. iskrene čestitke za naslov evropskih prvakov. kapa doool kaaakšne talente mamo jaaao, za bodočnost repke se nam pa res ni treba bati
Odgovori
+1
2 1
FrankCostello
02. 08. 2026 21.40
Tole bodo Italjani dobil!
Odgovori
-2
1 3
Divji petelin
02. 08. 2026 21.18
Kje je prenos
Odgovori
+1
1 0
Etienko
02. 08. 2026 21.36
Sport TV 1
Odgovori
+3
3 0
Slovenska pomlad
02. 08. 2026 21.07
Dva razreda boljši so.
Odgovori
+5
5 0
Tivesvse
02. 08. 2026 21.04
Kot da je prijatelca
Odgovori
-2
1 3
Tivesvse
02. 08. 2026 21.04
Dejmo osterajh
Odgovori
-8
0 8
Tivesvse
02. 08. 2026 21.03
Dejmo Perutnina pivka
Odgovori
-5
0 5
Xmmx
02. 08. 2026 20.44
V tej u 18 je 2x vec talenta kot u20..
Odgovori
-4
0 4
Xmmx
02. 08. 2026 20.04
Zakaj vi de..lcki ne menjavate erjavca???menjaval ste predsednika zveze ,ker vse mladinske rep osvajajo medalje..se pravi delo z mladimi ni njihovo podrocje??
Odgovori
-3
0 3
yanay
02. 08. 2026 15.39
Nobeni prepiri ne morejo izpodbiti dejstva, da je generacija U18 v finalu letošnjega EP U18. Ekipa dobro deluje pod pritiskom in če danes to še enkrat dokaže... Seveda v vsaki generaciji izstopajo posamezniki, ki z dobrim delom lahko uspešno preskočijo tudi v članski rang. Za nekaj fantov že lahko rečemo, da jim bo najbrž uspelo, drugim pač ne bo. To je naravna selekcija v vseh športih! Se pa v soboto začne še EP U16. Te generacije ne poznam dobro, vem pa, da sta zelo perspektivna Kolka in Hegić. Bom pa pozorno spremljal tudi to prvenstvo, tokrat upam tudi s neposrednimi prenosi, saj je FIBA zablokirala prenose le za U20 in U18. V prejšnjih letih smo čez poletje lahko nemoteno gledali prenose vseh generacij , na platformi FIBE in YT.
Odgovori
+6
6 0
Xmmx
02. 08. 2026 14.43
@gulit za namecek spet dolge kolone hrvaska poka po sivih..jaz v zadru..krcato..turisti navduseni..gledam hrvatice in ne nasih km..ic...nase mojce komaj cakajo poletje da si oci spocijejo na hrvatih ..ce pogledas sebe in tvojo babo ,ce jo sploh mas , ti je pol vse jasno
Odgovori
-6
0 6
Xmmx
02. 08. 2026 14.45
In odgovori kdo je trenutno boljsi v kosarki? In na tvoje nebuloze da imajo samo nogomet imas spodaj vse razlozeno
Odgovori
-4
0 4
Xmmx
02. 08. 2026 14.24
Nogomet ⚽ Formula 1 🏎️ Tenis 🎾 Košarka 🏀 Kolesarstvo 🚴 Rugby Smučanje (alpsko) Biatlon Atletika MotoGP Hokej na ledu Rokomet Odbojka Snooker Boks MMA (UFC) Konjeništvo Golf Pikado Kriket (predvsem Združeno kraljestvo) Namizni tenis Plavanje Smučarski skoki Nordijska kombinacija Deskanje na snegu Curling Judo Badminton Gimnastika Veslanje
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-6
0 6
Xmmx
02. 08. 2026 14.25
Top 30 sporotv v evropi po glefanosti...kje je vasa Janja??🤣🤣🤣😅🤣🤣🤣..ljudje gledajo vec badminton 🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-8
0 8
anko46
02. 08. 2026 16.27
Kje ste hrvati v omenjenih športih več dosegli?
Odgovori
+3
3 0
Xmmx
02. 08. 2026 17.29
A se ti norca delas???..steje samo kaj je trenutno ne kaj je bilo..kot bi rekel da si na istem ce sem nil vcasih bogat danes sem pa revez..da bos razumel, ker ti mozgani ne delajo dobro..zato si na minimalcu z dokoncano srednjo kuharsko...in kot 2...fuzbal,rokomet tenis kosarka ..se pravi top 5 globalni sporti vse boljsi od slovenije..tako trenutno kot ce gledamo celotno zgodovino rezultatov...potem so boljsk v smucanju trenutno plavanju ,vaterpolu, biatlon imamo hrvats tako da mi nismo dosegli nic..mi boljsi v hokeju,skokih ,odbojki kolesarstvu..v atletiki na istem..itd
Odgovori
-3
0 3
belyugo
02. 08. 2026 21.31
ti sigurno v nobenem sportu nisi dober, ko pa tukaj ves cas visiš
Odgovori
+1
1 0
belyugo
02. 08. 2026 21.34
Janja je ena najboljših športnic v zgodovini, legenda, ki premika dojemanje tega športa. Gledanost nima nobene veze na kakovost športnika, prej obratno.
Odgovori
+1
1 0
Xmmx
02. 08. 2026 14.21
Zdej sta ze dva ki jih bom danes postavil na trda rralna tla..oba obremenjena in ljubosumna na hrvate ...ajde se kdo?
Odgovori
-9
0 9
belyugo
02. 08. 2026 21.48
briga mene narodnost, vsak dober športnik si zasluži spoštovanje
Odgovori
0 0
Xmmx
02. 08. 2026 13.57
@gulit..smesen zasloeljen janezek na minimalcu meni pametuje🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...komaj sem cakal takega..gremoooooo...hrvadka je trenutno boljsa v kosarki🤣🤣🤣
Odgovori
-8
0 8
Xmmx
02. 08. 2026 14.00
Pravi da takih kot sta joksimovic in doncic hr ni imela 🤣🤣🤦🤦🤦🤦...petrovic ,radja kukoc bogdanovic...Toni Garma bo za joksimovica Jordan v njegovih letih..on bi naslednji doncic..in i.ajo se na zalogi nic bat...medtem ko se janezek tolce po prsih z Srbi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣noro smesno
Odgovori
-7
0 7
anko46
02. 08. 2026 14.03
Spet si se prikazal in si pameten. Smo videli kako sose uresničile tvoje napovedi za fuzbal. Kam ste prišli hrvati? Edini špot mner pridete
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+6
7 1
anko46
02. 08. 2026 14.07
Spet pameten. Take napovedi za hr fuzbal pa nić od tega. Ne komentiraj ti basketa dokler ne dosežete kakšnega primerljivega rezultata. Pejd svoj kao šport vaterpolo gledat ostalo lahko samo sanjaš
Odgovori
+7
8 1
Xmmx
02. 08. 2026 14.20
Aha se eden ...medtem ko si ti mislil da hrvaska ne bo prisla iz grupe so razbili portugalsko in uaradi sodniske kraje sli dam...to je eno..kot drugo..rokomet fuzbal ,kosarka tenis vaterpolo plavanje smucanje..samo fuzbal a
Odgovori
-7
0 7
Xmmx
02. 08. 2026 14.21
Anko v basketu bo hrvaska igrala vidno vlogo na spju medtem ko bodo nasi na kavcku...ko bomo na sp ju mi javi
Odgovori
-8
0 8
gullit
02. 08. 2026 14.28
Kdaj ste bili evropski prvaki v košarki? Hehe nikoli, tako da smo boljši v košarki, da te takoj postavim na realna tla. Poleg tega smo prava valilnica talentov, Dončić, Joksimović, take talente lahko samo sanjate. Tako da bomo še dolgo boljši v košarki. Dejstva bolijo Hrvoje. Zdaj pa jokat. Boli boli uf kako boli
Odgovori
+7
8 1
Xmmx
02. 08. 2026 14.40
Teb se vid da si na minimalcu...s tvojo dokoncano srednjo kuharsko niti kaj drugega ne mores pricakovat..hrvaska ima 5 medalj iz velikih prvenstev..med drugim srebro iz olimpisjkish ki ima vecjo tezo kot evr prvak...in bodo igtali na sp ju mi ne...kdo je boljsi???odgovori na vrpasanje
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-7
0 7
gullit
02. 08. 2026 15.01
Večjo težo kot evropski prvak. Zdaj si dokazal da pojma nimaš. Ko boste evropski prvaki se javi, do takrat ste pa slabši v košarki. Boli boli uf kako boli. Važno da imate fuzbal, pa še tu smo vili boljši na evropskem, ko so vaši bili že na plaži, so naši igrali osminofinala s Portugalci. Pozri se zakompleksanec. Pa še Slovenija je stoletja bolj razvita, da te postavim na realna tla. Zdj pa jokat pod blazino
Odgovori
+6
6 0
Xmmx
02. 08. 2026 15.10
Dokazujes da si na minimalcu ..ne zastonj..5 medalj iz prvenstev proti eni..in trenutno bodo na sp ju mi ne ..kdo je boljsi?vidmo naso razvitost v turizmu..mi smo moldavija za njih...imajo kaksnih 100 eur manj pov place s tem da so imeli 5 let vojno🤣...bos videl cez 5 10 let...zfomci se vracajo z denarjem in znanjem..pri nas gre obratno..zivi se naprej v nekem ljubosumnem svetu ..obremenjen s hrvati..ljubosumen na njih...ti trpis ne oni..njih boli k za nas ker smo nepomembni janezi..zmeraj se nepomemben ukvarja z pomembnimi in ne obratno..hrvaski renome v svetu je 100 xvecji od nasega..po zaslugi turizma in fuzbala..ti se pa tolci po prsih z janjo in niko ,ki ju tudi sorodniki gledajo v posnetku🤣🤣be..ek zaslepljeni..
Odgovori
-7
0 7
gullit
02. 08. 2026 15.27
Zdaj si že pri turizmu, revček ubogi. Nima veze renome, turizem, vaznoy da navadni človek živi boljše kot ti zaslepljencek in tvoji rojaki. Pa da smo stoletja pred vami v razvitosti, v boljšem življenju. Boli boli uf kako boli.
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+5
5 0
Xmmx
02. 08. 2026 16.20
To je nerodno odgovarjat zgoraj a zaslepljencek..saj si bral clanke o povprecni placah..s tem da je mela hr vojno..stoletja so hrvatje pred nami c marsicem zaslepljencek smesni..pojdi malo pogledat turizem..aja ne mores ker je predrago zate..in boli tebe ne mene. Jst sm slovenc takaj bi mene kaj bolelo?????ti si pa ljubosumen na hrvate..un tebe vsak clanek mocno zaboli..MOCNO...komaj cakam SP,ada vam pisem vsak dan
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-4
0 4
anko46
02. 08. 2026 16.25
Kje je kakšen osvojen pokal v košarki? Tudi mlajše generacije imam v mislih? Ops, nič. Spet pa so te poln usta kako so vas sodniki zaj... v vseh športih zato nič osvojenega. Pejd gledat svoj vaterpolo še tam vas tolčejo srbi in črnogorci. Aja, pa ta šport sploh nepoznajo v svetu
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+3
4 1
Xmmx
02. 08. 2026 18.57
Aja vaterpola ne poznajo...italija grcija srbija hr spanija zda francija madzarska ..same sportne velesile ki se resno ukvarjajo z vaterpolom...ti s epa tolces po prsih z neko niko prevc kjer iz 5 ih drzav resno tekmuje po 100 zensk...al pa z plezanjem ,ki ga noben ne gleda ..a razumes laj tk govpris smesen slovencek???kot 2..od kdaj so mladinska tekmovanja sploh merilo oz pomembna???kva ti govoris..dejstva sk pa sledeca bi..bo..hrvaska bo igrala na sp ju vidno vlogo mi pa na kavcu...medtem ko nas razbijejo se v rokometu fuzbalj tenisu..v sportih kk so globalno najbolj pomembni...in to edino steje...zdej bodinpa tiho ..obleci si pajkice in hop na kolo dokler je se popularno..ker cez 5 let bomo ekzoti v kolesarstvu janezek zaslepljeni
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-3
0 3
Amor Fati
02. 08. 2026 10.08
Lepo, da jim je uspelo pridet vse do finala, ampak spet sta iz te klape samo dva vredna omembe. To je pač krutost košarke. Zato, da gresta dva naprej na višji nivo, morajo na žalost vsi ostali izviseti. Torej, dvema uspe, ostalim ne.
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-7
2 9
kryptix
02. 08. 2026 10.33
Krutost vseh športov.... najboljši na vasi, občini in regiji in nisi blizu druge lige. Če te DNK do u20 drži v vrhu od tu naprej je garanje da prideš na članski vrh. Noben DNK ne pomaga več da si za glavo večji od pol leta starejšega sošolca.
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+6
6 0
gullit
02. 08. 2026 10.42
To je v vseh športih tako. Iz zlate čilenske generacije v nogometu je uspelo samo 5-7 od 22. Prosinecki, Boban, Suker, Jarni, Mijatović, Brnovic,...od zlate Dragiceve generacije samo on, delno Zagorac, Pavić,...
Odgovori
+6
7 1
kryptix
02. 08. 2026 10.56
Trening in prehrana in trening na trening. Oviri sta samo dve...tisti ki mora delat in tisti ki jim očka kupi vse a rezultat je enak. Eden mora delat pri drugem pa očka ne more trenirat namesto njega.
Odgovori
+4
4 0
kryptix
02. 08. 2026 10.58
Redki imajo pogoje in željo hkrati.
Odgovori
+2
3 1
Xmmx
02. 08. 2026 11.30
Nabijaci zenskih skokov mislijo da lahko te u18 u30 ze sedaj igrajo pri clanih in bodo v medaljah..no pa pustmo te zaslepljene janezke..drugac pa v tej u18 ekipi je vec talenta kot v u20..predvsem joksimovic,ciperle..tudi centeri so boljsi od u20..iz u 20 bodo v clanih samo kroflic,padjen bo igral obrobno vlogo,hrabar ..mogoce menic..vse ostalo bo v helios domzalah
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-9
0 9
gullit
02. 08. 2026 11.49
Navijači moških fuzbalerjev žalijo slovenski šport, pluvajo čez slovenske košarkarje, se tolažijo da ne bo veliko talentov iz teh zmagovitih reprezentanc, kar ni neka atomska znanost. A naj se pogledajo v ogledalo, kje so njihovi idoli, be igrajo sploh na evropskem toliko so slabi, na amaterski ravni v bistvu. Zato zaradi ljubosumnosti pluvajo po naših. Bolnca
Odgovori
+9
10 1
Xmmx
02. 08. 2026 13.52
@gulit ..ti nisi zastonj na minimalcu..ti ne razumes poante..in ni cudno da si zakompleksan za povrh se smesno zgledas in potem te zanese..da skrajsava prico..hrvaska je boljsa trenutno v kosarki..pa se ti lohk na glavo postavs
Odgovori
-7
0 7
ničposebnega
02. 08. 2026 20.27
spet si pameten?
Odgovori
+5
5 0
agent.brinko
02. 08. 2026 09.28
če ne bo nikjer prenosa (upam, da ne na Telemachu), takoh še enkrat podpišrm, ds se ukine prispevek za RTV
Odgovori
+7
10 3
Xmmx
02. 08. 2026 09.41
Imas za 5 eur na youtubu..vem d ane bos placal ker si tipiven zakompleksan slovencelj ,ki bi si rau luknjo v koleno zvrtu kot dal 5 eur..in tocno taki potem posiljajo slike racunov iz hrvaske npr..in kot 2 da te takoj postavm na realna tla,ker si ze v oblakih..to je u18 prvenstvo..nepomembno..pomembni so clani..in clane bodo na sp ju na kavcku medtem ko hrvatje v glavnih vlogah..da te mal piknem
Odgovori
-5
4 9
gullit
02. 08. 2026 10.26
Kdaj Hrvati igrajo? Aja sploh se niso uvrstili na ep, boljši so vili Danci, Avstrijci, estonci in podobne velesile. Res jaka calilnica talentiv, hehe
Odgovori
+11
11 0
gullit
02. 08. 2026 10.32
*valilnica talentov
Odgovori
+11
11 0
Xmmx
02. 08. 2026 11.11
Tebe sm caku...tebi seveda niso stvari jasne..talentov njim ne bo zmanjakalo..oz vsake generacije rabis 1,2 igralca ..vse ostali je nepomembmo..pomembni so pa clani..kjer bodo hrbatje igrali vidno vlogo na sp ju medtem ko mi gledali na kavcu..zo so pa kruta dejstva..ti si pa zdtabi svoje manjvrednostne komplekse z nekimi mladinskimi prvrnstvi..in ja hrvatje so trenutno noljsi v kosarki kar je jasno pokazala zadnja tekma ko so nas razbili za 20 pik z doncicem vred..bodi raje tiho..in tako nas isto razbijejo v rokometu ,fuzbalu,tenisu..se pravi od top 5 globalnih evr sportovov nas razbijejo v 4ih..al bos zacel z zenskimi skoki in plezanjem ,ki jih gledajo samo sorodniki pa se te v posnetku
Odgovori
-8
2 10
gullit
02. 08. 2026 11.53
Tebe sm čakal da te spet postavim na realna tla. Takih talentov kot Doncic ter Joksimovič ne boste imeli še 100let ker ste na amaterski ravni. Na to prvenstvo ste sploh niste uvrstili, ker ste slabši kot Avstrijci, Danci, Estonci ki so vsi uvrsceni bili na to prvenstvo. Amaterji. Ne pa valilnica talentov . Bolnca
Odgovori
+7
8 1
Xmmx
02. 08. 2026 13.56
🤣🤣🤣🤣🤣 ti si res zaslepljen...bodoca zvezda sv kosarke hrvat Toni Garma bo za joksimobica jordan..to je eno ..kot drugo ..petrovic radja,kukoc,vrankovic bogdanivic itd..5 medlaj iz prvenstev ..in ti se tolces po prsih z Srbi...pa to je smesno..pa to je noro smesno...ne razpravljaj se z mano ,ker nisimoj nivo..in te bom utisal
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-5
0 5
gullit
02. 08. 2026 17.36
Garma lahko Stefanu brisače nosi. Hehehe res si smešen, kje najdeš te mulce nerazvite. Stefanu napovedujejo drugi izbor na draftu. Pojma nimate, tako kot si zgoraj napisal, ste bolsi samo v kriketu, formuli 1 ,sinjski alki, hehehe sami vrhunski športi, res ste velesila,hehehehe
Odgovori
+4
4 0
Husavik
02. 08. 2026 21.29
Se pravi ,ti se tolčeš po prsih z Draženom, ki 50% Srbske krvi. Aja tvoja slovnica sama zase govori, da ti si srednjo šolo videl samo od zunaj, žabec napihnjeni.
Odgovori
+2
2 0
kala 09
02. 08. 2026 09.15
Težka bo,ampak zmorete. PRENOSA PA VERJETNO NI,VAŽNO DA SE PLAČUJE RTV NAROČNINA ZA BREZDELJE.
Odgovori
+5
9 4
kryptix
02. 08. 2026 09.32
Dej no U12,18,20 gledajo samo starši udeležencev. Večino nas zanima samo članski šport in nič drugega. Tisti ki želite prenos priznajte da niti vedeli niste za U18 kaj šele ga spremljali... In danes bi jih pa gledali prej pa 30 let niste vedeli da to sploh obstajajo.
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-4
5 9
Xmmx
02. 08. 2026 09.37
@Kryptix..koncno en ,ki poleg mene tr zaslepljene janrzke ,ki si sedaj jocejo sboje manjvrednostne komplekse zdravit celo na u 18 reprezentancah..najboljs da je prenos na rtv 2 in se organizira charterje..noro..tako kot so ta mladinska prvenstva pomembna so prav toliko nepomembna..pomemben je samo clanski sport
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-11
1 12
Kratki
02. 08. 2026 09.04
Prenosa pa si ne zaslužijo🤮🤮🤮
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+9
10 1
Xmmx
02. 08. 2026 09.42
Mas na youtubu za 5 eur..aja to ti je prevec slovencelj smesni
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-10
1 11
borjac
02. 08. 2026 09.01
Srečnoooo Slovenski mladci !!!!
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+13
13 0
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