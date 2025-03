'Izjemna tekma in drugo tekmo zapored izjemno vzdušje, to smo si zaslužili'

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 21. krogu lige ABA premagali Crveno zvezdo s 74:69 in se veselili druge zaporedne zmage. Po zmagi proti Bešiktašu jih zdaj v četrtfinalu Evropskega pokala v Turčiji čaka obračun z Bahčešehirjem. Izkušeni igralec Ljubljančanov Andrija Stipčević meni, da imajo v evropskem tekmovanju odlične možnosti za uvrstitev v polfinale.

Košarkarji Cedevite Olimpije so teden končali še z eno odmevno zmago. Po Bešiktašu v sredo so danes pred 8000 gledalci v Stožicah premagali aktualne prvake lige Aba Crveno zvezdo in lahko z dvignjeno glavo odpotujejo v Istanbul. Proti evroligašu iz Beograda so celotno tekmo igrali odlično in večino tekme vodili.

"Izjemna tekma in drugo tekmo zapored tudi izjemno vzdušje. Mislim, da smo si to s svojim trudom tudi zaslužili. Navijačem smo zaupanje vrnili z odličnima zmagama. Zdaj se bomo pred Turčijo dobro odpočili, tudi tam odigrali enako kakovostno tekmo in nadaljevali z nizom dobrih rezultatov," je po obračunu dejal izkušeni center Andrija Stipčević, ki je tekmo zaključil z desetimi točkami. "Zadovoljen sem, ker sem lahko pomagal ekipi. Upam, da mi bo enako uspelo tudi na naslednji tekmi."