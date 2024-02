Trojka z 18 metrov ob zvoku sirene pokopala Dallas

Košarkarji Dallasa so na gostovanju pri Clevelandu klonili z izidom 121:119, tekmo pa je tik pred zvokom sirene z metom s svoje polovice odločil Max Strus. S 45 točkami, 14 asistencami in 9 skoki je bil najučinkovitejši igralec tekme Luka Dončić.

OGLAS

Cleveland Cavaliers FOTO: AP icon-expand

Izenačena prva četrtina se je končala temu primerno, z rezultatom 23:24. Luka Dončić se je v tem času podpisal pod 11 točk, trener Mavsov Jason Kidd pa mu je v nadaljevanju namenil nekaj počitka. Domačini so to izkoristili in po dobri polovici druge četrtine vodili z izidom 56:41. Slovenski zvezdnik je v končnici prvega polčasa prevzel odgovornost ter s štirimi trojkami ter nekaj odličnimi potezami zaostanek do odmora znižal na -4 (60:56). Dallas je hitro po začetku tretje četrtine prišel do izenačenja, nato pa smo v Rocket Mortgage FieldHousu spremljali zelo izenačen obračun. Dončić je že pred koncem tretje četrtine presegel svoje povprečje doseženih točk, moštvi pa sta se v zadnjo četrtino podali ob rezultatu 83:82.

Cleveland - Dallas FOTO: AP icon-expand

Odločilnih 12 minut spektakla so bolje otvorili domačini, ki so si hitro priigrali prednost petih točk, Dallas pa je devet minut pred koncem ponovno povedel. Dončić je v nadaljevanju dvakrat asistiral P. J. Washingtonu, po trojkah 25-letnega Slovenca ter Maxija Klebra pa so Mavsi pet minut pred koncem tekme povedli za 10 točk. Na žalost Teksašanov je v končnici tekme Maxu Strusu stekel met za tri točke, na račun katerih so Cavsi prišli na točko zaostanka (112:113). Kiddovi varovanci so nato v obrambi pozornost namenili Strusu, posledično pa je imel več prostora Donovan Mitchell, ki je z dvema trojkama poskrbel za prednost domačinov z izidom 118:115.

Cleveland - Dallas FOTO: AP icon-expand

Do konca tekme je bilo še manj kot pol minute, Kyrie Irving pa je zaostanek hitro znižal na -1 (118:117). Gostitelji so v nadaljevanju po napaki izgubili žogo, Washington pa je po asistenci Dončića rezultat ponovno obrnil v prid gostov (118:119). Cavaliersi so imeli za napad dobri dve sekundi časa, odgovornost pa je prevzel vroči Strus in z metom s svoje polovice odločil tekmo v Clevelandu.