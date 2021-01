Izjemni Curry se je 'ustavil' pri 62 točkah

Nekaj ur pred začetkom obračuna med Dallasom in Chicagom je postalo jasno, da Luka Dončićzaradi rahle poškodbe leve stegenske mišice ne bo mogel igrati. Medtem sta pri Chicagu zaradi okužb z novim koronavirusom manjkala Chandler Hutchinson in Tomaš Satoransky, ki sta se pridružila odsotnim Lauriju Markkanenu, Garrettu Templuin Ryanu Arcidiaconu.

Vseeno so biki na krilih Zacha LaVina in njegovih 39 točk (14/25 iz igre) dobili obračun in še nekoliko poglobili krizo teličkov, ki na začetku sezone igrajo spremenljivo in še iščejo pravo formo. Ti so po zaslugi Jalena Brunsona, ki je začel na mestu Luke Dončića in prispeval 31 točk ob petih skokih in sedmih podajah, večino dvoboja držali stik s Chicagom, ki pa je bil predvsem v zadnji četrtini bolj razigran.

Pri Dallasu je škripal met za tri točke, zadeli so 11 od 42 poskusov, ob tem pa so zgrešili še osem od 27 prostih metov. S četrtim porazom na šestih tekmah so sedaj na zahodu izenačeni z Denverjem. Pri slednjih je ob šele drugi zmagi v sezoni Vlatko Čančar igral 55 sekund. Njegova statistika je ostala prazna, medtem ko je srbski center Nikola Jokića še četrtič v sezoni zabeležil trojnega dvojčka z 19 točkami, 12 skoki in 12 podajami. Odločilna je bila zadnja četrtina, ki so jo gosti dobili s 16 točkami razlike. Pri Denverju je poleg Jokića blestel Jamal Murray, ki se je ustavil pri 36 točkah. Pri domačih je 25 točk dosegel Malik Beasley.