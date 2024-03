Izjemni Dončić in odlična obramba dovolj za novo zmago Dallasa

Razen prve četrtine, v kateri so se Jazz uspeli enakovredno kosati z Dallasom - nenazadnje so gostje tudi dobili uvodni del igre z minimalno prednostjo (26:27) -, je bilo vse ostalo na strani domačih, ki so tako prišli do svoje tretje zaporedne zmage, ki jih je močno približala želenemu vsaj šestemu mestu v zahodni konferenci, ki še vodi neposredno v izločilne boje najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Vstop v drugi polčas oziroma tretjo četrtino je bil od strani Dallasa še bolj udaren. Odlična obramba in znova razigrani Luka Dončić v navezi s Kyriejem Irvingom (16 točk) in Danielom Gaffordom, ki se je tokrat ustavil pri 24 točkah, so povsem zasenčili razglašene gostujoče košarkarje, ki so pri zaostanku 19 točk več kot očitno že sredi tretjega dela tekme vrgli puške v koruzo. Dallas je v zadnjo četrtino krenil s prednostjo zgolj 10 točk, kar pa ni odražalo realnega stanja na parketu.

Mavsi so si v zadnjih 12 minutah obračuna pred domačimi navijači dali duška, saj so z 18 uspešno izvedenimi zabijanji dosegli klubski rekord na eni tekmi. To je dodobra ogrelo dlani zadovoljnega občinstva, ki je tako ob stoječih ovacijah pospremilo še eno zaporedno zmago svojih ljubljencev v boju za neposredno uvrstitev v končnico. Pri gostih je najbolj izstopal odlični finski reprezentant Lauri Markkanen z 21 točkami.

Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Utah Jazz 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)

(Luka Dončić: 34 točk, 9 skokov in 8 podaj za Dallas Mavericks).