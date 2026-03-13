Izjemni Dončić in skesani Litovec: 'Nikoli več ga ne bom zbadal'

Košarkarji Los Angeles Lakers nadaljujejo svoj zmagoviti pohod v ligi NBA. Proti Chicago Bulls so vpisali še svojo četrto zaporedno zmago, glavni dirigent pa je bil znova Luka Dončić . Izjemni Slovenec je bikom natresel kar 51 točk in bil glavni razlog za slavje svojih soigralcev, ki so goste premagali s 142:130. Po tekmi je Dončić priznal, da ga je dodatno podžgal besedni dvoboj z gostujočim Matasom Buzelisom .

"V drugi četrtini sem dobil občutek, da bo posebna tekma. Nekdo mi je začel nekaj govoriti, kar me je presenetilo ... šlo je za Matasa Buzelisa. To me je zelo presenetilo, ne morem povedati, kaj mi je rekel, saj bi spet dobil kazen," je povedal Ljubljančan, ki je kar nekaj časa iskal ime Litovca na zapisniku tekme.

Zbadanje nasprotnika je Dončić uporabil kot gorivo za eno najboljših posameznih predstav v letošnji sezoni. Po koncu dvoboja je svojo napako priznal tudi Buzelis, ki je imel s 27-letnim Slovencem ogromne težave: "Iskreno, nimam besed. Ko sem se začel pogovarjati z njim, me je začel 'ubijati'. Nikoli se ne skrijem pred izzivom, ni važno, za koga gre. Tudi tokrat je bilo isto, na žalost nisem bil uspešen."