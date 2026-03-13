Košarka

Izjemni Dončić in skesani Litovec: 'Nikoli več ga ne bom zbadal'

Los Angeles, 13. 03. 2026 17.14

Lu.M
Luka Dončić

Luka Dončić je znova blestel, košarkarjem Chicago Bulls je natresel kar 51 točk, zgolj asistenco pa je bil oddaljen od velikega trojnega dvojčka. Slovenca je dodatno podžgal Matas Buzelis, ki se je z Ljubljančanom zapletel v besedni dvoboj. Litovec je hitro spoznal, da to ni bila pametna poteza, po tekmi se je za svoje naivno obnašanje tudi pokesal.

Košarkarji Los Angeles Lakers nadaljujejo svoj zmagoviti pohod v ligi NBA. Proti Chicago Bulls so vpisali še svojo četrto zaporedno zmago, glavni dirigent pa je bil znova Luka Dončić. Izjemni Slovenec je bikom natresel kar 51 točk in bil glavni razlog za slavje svojih soigralcev, ki so goste premagali s 142:130. Po tekmi je Dončić priznal, da ga je dodatno podžgal besedni dvoboj z gostujočim Matasom Buzelisom.

"V drugi četrtini sem dobil občutek, da bo posebna tekma. Nekdo mi je začel nekaj govoriti, kar me je presenetilo ... šlo je za Matasa Buzelisa. To me je zelo presenetilo, ne morem povedati, kaj mi je rekel, saj bi spet dobil kazen," je povedal Ljubljančan, ki je kar nekaj časa iskal ime Litovca na zapisniku tekme.

Zbadanje nasprotnika je Dončić uporabil kot gorivo za eno najboljših posameznih predstav v letošnji sezoni. Po koncu dvoboja je svojo napako priznal tudi Buzelis, ki je imel s 27-letnim Slovencem ogromne težave: "Iskreno, nimam besed. Ko sem se začel pogovarjati z njim, me je začel 'ubijati'. Nikoli se ne skrijem pred izzivom, ni važno, za koga gre. Tudi tokrat je bilo isto, na žalost nisem bil uspešen."

Na vprašanje ameriškega novinarja, kaj se je naučil iz neprijetne izkušnje, je bil skesani Buzelis popolnoma iskren: "Zdaj vem, da se z njim na parketu ne smem več pogovarjati."

Slovenec je na tekmi proti bikom dosegel svoj največji strelski izkupiček v dresu jezernikov. Slabe dve minute pred koncem srečanja je bil zamenjan in tako ostal brez trojnega dvojčka, do katerega mu je zmanjkala zgolj ena asistenca. Po tekmi se je Dončić v svojem stilu pošalil in za krivca označil soigralca Ruija Hačimuro, ki ni realiziral njegove zadnje podaje: "Rui je krivec, zanalašč je zgrešil. To mu povejte."

liga nba luka dončić 51 točk matas buzelis besedni dvoboj

