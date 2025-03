Izjemni Dončić popeljal Lakerse do visoke zmage nad Pelicansi

Košarkarji Los Angeles Lakers nadaljujejo z odličnimi predstavami v ligi NBA. Potem ko so pred dnevi dvakrat uspešno opravili z mestnimi tekmeci Clippersi, so v novem obračunu pred domačimi navijači v nabito polni Crypto.com Areni nadigrali še zasedbo New Orleans Pelicans s 136:115. Slovenski košarkarski super zvezdnik Luka Dončić se je izkazal z dvojnim dvojčkom, dosegel je 30 točk, ob tem pa prispeval še 15 podaj in 8 skokov. Pri gostih je bil izjemen Zion Williamson s 37 točkami.

Že začetek tekme je nakazal, da domači Lakersi ne želijo pokvariti zabave svojim navijačem, ki so do zadnjega kotička napolnili losangeleško Crypto.com Areno. Hitro vodstvo s 13:6 je dalo slutiti, da tokratni tekmec varovancev JJ Redicka New Orleans Pelicans ne bo imel pravih možnosti za uspeh. Ko je v tretji minuti po podaji Luke Dončića LeBron James (34 točk) dosegel svojo prvo trojko na tekmi in s tem presegel 50.000 kariernih točk v ligi NBA, je med privrženci jezernikov završalo od evforije.

A gostje so se na krilih Ziona Williamsona (21 točk v prvem polčasu) in CJ McColluma z delnim izidom 7:0 vrnili v igro (13:13), kar je domačega stratega Redicka prisililo v prvo minuto odmora na tekmi. Lakers so znova prevzeli vajeti igre v svoje roke, v naslednjih štirih posestih je slovenski košarkarski super zvezdnik nanizal tri uspešne mete izza črte 6,75 metra, kar je domače moštvo znova vrnilo v ugodnejši rezultatski položaj (25:17). Ko je Shake Milton dodal še svojo trojko, so jezerniki ušli na +11 (28:17), gostujoči strateg Willie Green pa se je razumljivo odločil za minuto odmora.

Dončić je v tem obdobju, ko na igrišču ni bilo prvega zvezdnika domačih LeBrona Jamesa, igral izjemno. S številnimi modrimi potezami je uspešno razigraval soigralce in obenem z lastnimi koši skrbel za višanje prednosti svojega moštva. Ta je pred koncem uvodne četrtine narasla že na +15 (36:21), ob zvoku sirene pa je bilo 36:23. Po uvodnih treh točkah Jamesa na uvodu druge četrtine, ko so Lakers še vodili z dvomestnim številom točk (39:26), so se gostje razigrali in v naslednjih minutah z delnim izidom 20:7 izenačili izid na 43:43.

Po drugi minuti odmora domače klopi je James hitro odgovoril z osmimi zaporednimi točkami in vodstvo Lakersov z 51:43. Z nekaj prilagoditvami v obrambnih inačicah so Pelicansi zašli v manjšo krizo, z zgolj enim zelo razpoloženim košarkarjem Williamsonom se je bilo težko kosati proti izjemnemu dvojcu jezernikov Dončiću in Jamesu, ki sta nadaljevala z odlično igro. Luka je sicer prvo polovico druge četrtine sedel na rezervni klopi in v preostanku prvega polčasa dosegel le dve točki, a je po drugi strani z izjemnimi podajami "hranil" svoje soigralce, ki so njegova "darila" pridoma izkoriščali. Ob polčasu je prednost domačih znašala 10 točk (69:59).

Lakersi so na začetku tretje četrtine stopili na plin in na krilih izjemnega tandema Dončić-James znova začeli višati svojo prednost, ki je sredi tega dela igre po novih dveh Slovenčevih trojkah začela naraščati (87:72). Tudi minuta odmora Greena ni pomagala Pelicansom, da bi se rezultatsko približali vse bolj razigranim domačim košarkarjem. Dončiću in Jamesu sta se v napadu priključila še Jaxson Hayes (19 točk) in Delton Knecht (13), tako da je prednost domačih pred zadnjimi 10 minutami igre znašala +18 (102:84).

V zadnjem delu igre so jezerniki bolj ali manj nadzorovali priigrano prednost, ki je nekajkrat narasla na več kot 20 točk razlike (123:100, 125:102). Luka in LeBron sta zadnje tri minute s klopi za rezervne košarkarje z zadovoljstvom spremljala svoje soigralce na poti do nove prepričljive zmage s 136:115. James se je na koncu ustavil pri 34 točkah, 8 skokih in 6 podajah. Liga NBA, izid:

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 136:115 (36:23, 33:36, 33:25, 34:31)

(Luka Dončić: 30 točk, 15 podaj in 8 skokov za Los Angeles Lakers).

