60 točk izjemnega Dončića za zmago Dallasa in serijo novih rekordov lige NBA

Hkrati je 23-letni Ljubljančan šele sedmi igralec v vsej zgodovini s 50 točkami ob trojnem dvojčku ter daleč najmlajši s 23 leti in 302 dnevoma. Chamberlain je bil kot doslej najmlajši ob tem dosežku leta 1963 star 26 let in 176 dni.

Obenem je Ljubljančan postal prvi košarkar v 76-letni zgodovini lige NBA, ki je vpisal trojni dvojček z vsaj 60 točkami in 20 skoki. Pred tem je le dvema ob trojnem dvojčku uspelo preseči mejo 50 točk in 20 skokov, in sicer legendarnima Wiltu Chamberlainu (dvakrat) in Elginu Baylorju v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Takšnega povratka v zgodovini NBA še nismo videli

Obenem je Dončiću in Dallasu uspel tudi izjemen povratek. Na tekmi so namreč še 26 sekund do konca rednega dela zaostajali za kar devet točk, nato pa dvoboj izenačili in dobili. Podaljšek je izsilil prav Dončić, ki je sekundo pred koncem namerno zgrešil drugi prosti met, pobral odbitek in s košem iz igre poskrbel za izenačenje. Pred tem sta Dallas s trojkama približala Christian Wood in Spencer Dinwiddie.

V zadnjih 20 letih nobeni ekipi ni uspelo nadoknaditi takšne razlike v tako majhnem časovnem obdobju. Po podatkih statističnega oddelka ESPN na nobeni od kar 13.884 tekem v zadnjih 35 sekundah ni bilo tovrstnega podatka. Dallas je sicer zmagal četrtič zapovrstjo ter razmerje zmag in porazov izboljšal na 19-16. New York Knicks (18-17) so izgubili četrtič zapovrstjo.