Izjemni Dončić z 51 točkami poskrbel za novo zmago Lakersov

Čeprav se je pred tekmo s Chicagom v vrste Lakersov vrnil zimzeleni LeBron James, je strateg slednjih JJ Redick na drugi strani pogrešal rahlo poškodovane Maxija Kleberja, Jaxsona Hayesa in obrambnega specialista Marcusa Smarta.

A omenjene odsotnosti domačega moštva niso vrgle iz tira. Po zelo izenačeni uvodni četrtini, ki se je končala z izidom 26:26, smo v nadaljevanju tekme spremljali pravi šov jezernikov v napadu. Prva violina zasedbe v vijoličasto-zlatih dresih Luka Dončić je v zadnjem času očitno ujel odlično formo, saj je bil skozi celotno srečanje nerešljiva uganka za obrambo Bullsov. Do odhoda na veliki odmor je slovenski raeprezentančni kapetan zbral že 24 točk, jezerniki pa so v garderobo odnesli prednost petih točk (67:62).