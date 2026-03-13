Naslovnica
Košarka

Izjemni Dončić z 51 točkami poskrbel za novo zmago Lakersov

Los Angeles, 13. 03. 2026 05.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so v zadnjem času ujeli odlično formo. Ta se je prenesla tudi na obračun s Chicagom, ki ga je zasedba pod vodstvom JJ Redicka dobila s 142:130. Prvo ime tekme v Crypto.com Areni je bil znova slovenski super zvezdnik Luka Dončić, ki je z 51 točkami (od tega 9 trojk iz 14 poskusov), 10 skoki in devetimi podajami dosegel nov dvojni dvojček. To je bila že sedma zmaga jezernikov na zadnjih osmih tekmah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav se je pred tekmo s Chicagom v vrste Lakersov vrnil zimzeleni LeBron James, je strateg slednjih JJ Redick na drugi strani pogrešal rahlo poškodovane Maxija Kleberja, Jaxsona Hayesa in obrambnega specialista Marcusa Smarta.

A omenjene odsotnosti domačega moštva niso vrgle iz tira. Po zelo izenačeni uvodni četrtini, ki se je končala z izidom 26:26, smo v nadaljevanju tekme spremljali pravi šov jezernikov v napadu. Prva violina zasedbe v vijoličasto-zlatih dresih Luka Dončić je v zadnjem času očitno ujel odlično formo, saj je bil skozi celotno srečanje nerešljiva uganka za obrambo Bullsov. Do odhoda na veliki odmor je slovenski raeprezentančni kapetan zbral že 24 točk, jezerniki pa so v garderobo odnesli prednost petih točk (67:62).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi v tretjem delu igre smo spremljali zanesljivo predstavo domačega moštva. Četudi se jezerniki niso uspeli rezultatsko odlepiti na otipljivejšo razliko, so vseskozi ohranjali prednost osmih do 12 točk. Ob Dončiću so pri vijoličasto-zlatih v napadu blesteli Austin Reaves, ki je na koncu dosegel okroglih 30 točk, Deandre Ayton jih je dodal 23, James in Rui Hachimura pa sta jih prispevala po 18 oziroma 15.

Domači košarkarji so v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo 10 točk (108:98), Dončić pa je imel v tem trenutku na svojem računu že 41 točk. Sedemindvajsetletnik je z dodatnimi 10 točkami, s katerimi je zaokrožil nov magičen košarkarski večer v Los Angelesu, poskrbel za na koncu rutinirano doseženo zmago svojega moštva s 142:130. Pri bikih se je najbolj izkazal Avstralec Josh Giddey, ki je 27 točkam dodal še 15 podaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NBA, izid tekme:
Los Angeles Lakers - Chicago Bulls 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32)
(Luka Dončić: 51 točk, 10 skokov in 9 podaj za Los Angeles Lakers).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba los angeles lakers chicago bulls luka dončić

