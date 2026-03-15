Izjemni dvojni dvojček slovenskega zlatega dečka: Joksimović povozil Bologno

Stefan Joksimović nadaljuje z dokazovanjem, zakaj gre za enega največjih košarkaških talentov v regiji in širše. Mladi Ljubljančan, ki je konec lanskega leta debitiral tudi za slovensko člansko reprezentanco, je v zadnji tekmi skupinskega dela mladinskega tekmovanja Evrolige znova opozoril na svoj neomajen talent.
Domači ekipi Bologne je natresel neverjetnih 38 točk v 33. minutah igre. 201 centimeter visoki organizator igre je na tekmi z italijanskim moštvom razkazal vse svoje sposobnosti košarkarske igre, gledalce je navduševal z atraktivnimi zabijanji in dobrim metom za tri točke. Sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Nebojše Joksimovića je poleg odlične igre v napadu zgrabil tudi 10 skokov in vpisal dve blokadi.
Znotraj kroga strokovnjakov za evropske košarkarske talente Joksimović velja za enega najbolj nadobudnih igralcev iz tega dela sveta, pa tudi stare celine nasploh. Govorice o njegovi morebitni selitvi čez lužo v ligo NBA so jasno vse glasnejše. Ljubljančan bi znal parkete onkraj Atlantika preizkusiti že naslednje leto, zna se zgoditi, da bo že leta 2027 nastopil na naboru za najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu.
Joksimović je z izjemno predstavo svoji Baskoniji zagotovil prvo mesto v skupini B t. i. Euroleague NEXT GEN lige. Ekipa iz baskovske regije se bo v nedeljo v finalu pomerila s katalonsko Barcelono, ki je zasedla prvo mesto v skupini A.
