Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Izjemni dvojni dvojček slovenskega zlatega dečka: Joksimović povozil Bologno

Paladozza, 15. 03. 2026 08.43 pred 51 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Stefan Joksimović

V zadnji tekmi skupinskega dela turnirja mladinskega tekmovanja Evrolige je blestel nadobudni Slovenec Stefan Joksimović. Izjemni 17-letnik je nasprotni ekipi Bologne nasul kar 38 točk, dodal pa še 10 skokov. Joksimović, ki velja za naslednji veliki up slovenske košarke, je navdušil tudi z metom iz trojke, zadel je namreč kar 7 metov za tri točke.

Izjemni Stefan Joksimović
FOTO: X

Stefan Joksimović nadaljuje z dokazovanjem, zakaj gre za enega največjih košarkaških talentov v regiji in širše. Mladi Ljubljančan, ki je konec lanskega leta debitiral tudi za slovensko člansko reprezentanco, je v zadnji tekmi skupinskega dela mladinskega tekmovanja Evrolige znova opozoril na svoj neomajen talent.

Domači ekipi Bologne je natresel neverjetnih 38 točk v 33. minutah igre. 201 centimeter visoki organizator igre je na tekmi z italijanskim moštvom razkazal vse svoje sposobnosti košarkarske igre, gledalce je navduševal z atraktivnimi zabijanji in dobrim metom za tri točke. Sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Nebojše Joksimovića je poleg odlične igre v napadu zgrabil tudi 10 skokov in vpisal dve blokadi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Znotraj kroga strokovnjakov za evropske košarkarske talente Joksimović velja za enega najbolj nadobudnih igralcev iz tega dela sveta, pa tudi stare celine nasploh. Govorice o njegovi morebitni selitvi čez lužo v ligo NBA so jasno vse glasnejše. Ljubljančan bi znal parkete onkraj Atlantika preizkusiti že naslednje leto, zna se zgoditi, da bo že leta 2027 nastopil na naboru za najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu.

Joksimović je z izjemno predstavo svoji Baskoniji zagotovil prvo mesto v skupini B t. i. Euroleague NEXT GEN lige. Ekipa iz baskovske regije se bo v nedeljo v finalu pomerila s katalonsko Barcelono, ki je zasedla prvo mesto v skupini A.

evroliga stefan joksimović 38 točk nba nabor 17-letnik

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Terapevt.
15. 03. 2026 09.26
🌄Stefan🔝
Odgovori
+1
1 0
Omreznina2024
15. 03. 2026 09.18
Gremo naprej, samo naprej, naslednik LD.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564