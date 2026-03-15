Izjemni dvojni dvojček slovenskega zlatega dečka: Joksimović povozil Bologno

Stefan Joksimović nadaljuje z dokazovanjem, zakaj gre za enega največjih košarkaških talentov v regiji in širše. Mladi Ljubljančan, ki je konec lanskega leta debitiral tudi za slovensko člansko reprezentanco, je v zadnji tekmi skupinskega dela mladinskega tekmovanja Evrolige znova opozoril na svoj neomajen talent.

Domači ekipi Bologne je natresel neverjetnih 38 točk v 33. minutah igre. 201 centimeter visoki organizator igre je na tekmi z italijanskim moštvom razkazal vse svoje sposobnosti košarkarske igre, gledalce je navduševal z atraktivnimi zabijanji in dobrim metom za tri točke. Sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Nebojše Joksimovića je poleg odlične igre v napadu zgrabil tudi 10 skokov in vpisal dve blokadi.