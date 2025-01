Izjemni Garland popeljal Cleveland do nove zmage

Le 24 ur po zmagi nad najboljšo ekipo zahoda Oklahomo se je zdelo, da bodo konjeniki, pri katerih je manjkal zvezdnik Donovan Mitchell , doživeli presenetljiv poraz, potem ko so košarkarji Toronta proti koncu tretje četrtine povedli za 12 točk. Vendar se je nato izkazal Garland – 14 od 40 točk je dosegel v zadnji četrtini – ter pomagal najboljši ekipi vzhoda in lige ujeti priključek, nato pa tudi zmagati.

"Danes nas je do zmage popeljal le Garland. To je bila prva tekma v sezoni, ko sem imel občutek, da se za zmago lahko zahvalimo le enemu igralcu. Nismo igrali dobro, vendar je on prevzel vajeti in odločil tekmo. Res je neverjeten. Po mojem gre za igralca All-Star v ligi," je po zmagi dejal Kenny Atkinson, trener Clevelanda, ki ima zdaj šest zmag prednosti pred Bostonom.

Na Floridi sta Julius Randle s 23 in Anthony Edwards z 21 točkami popeljala Minnesoto Timberwolves do visoke zmage s 104:89 nad Orlando Magic. Golden State Warriors so v gosteh pri Detroit Pistons slavili težko prigarano zmago s 107:104, prvi strelec gostov pa je bil Buddy Hield z 19 točkami. Stephen Curry, ki je iz igre zadel le 5 od 21 metov, je končal pri 17 točkah.