Izjemni Goran Dragić prvi junak zmage Miamija proti Milwaukeeju

Izjemna predstava Gorana Dragića za veliko zmago Miamija. Na gostovanju je vročica ugnala lani najboljše moštvo rednega dela in enega od kandidatov za naslov prvaka. Ekipa Milwaukee Bucks je v tretji četrtini sicer vodila tudi za več kot 20 točk, a so v nadaljevanju Dragić in soigralci pripravili izjemen preobrat, ki so ga kronali po podaljšku.

Srečanje so bolje odprli domačini, saj so vodili celotno prvo četrtino. Blestel je Khris Middleton, ki je v petih minutah dosegel kar 11 točk. Na drugi strani pa so bili gostje s Floride sila nerazpoloženi, zgrešili so prvih sedem metov iz igre. V drugi četrtini sta se razigrala slovenski organizator igre in Justise Winslow. Na njunih krilih je vročica prišla do prvega vodstva na tekmi, a so Bucksi hitro odgovorili z delnim izidom 7:0, dve trojki je zadel zimzeleni ostrostrelec Kyle Korver. Ob polčasu so domači vodili za velikih sedemnajst točk.

V začetku tretjega dela so se košarkarji Milwaukeeja na krilihGiannisa Antetokounmpaše bolj razleteli po parketu, pri Miamiju pa na hitro igro v prvih minutah niso imeli pravega odgovora. Odgovornost sta v nadaljevanju nase prevzela mlada Kendrick Nunn in Tyler Herro, ki sta poskrbela, da se odsotnost Jimmyja Butlerja ni pretirano poznala. Delni izid 10:2 je Heat vrnil v tekmo.