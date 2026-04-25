Košarka

Izjemni James popeljal Lakerse do tretje zmage

Houston, 25. 04. 2026 05.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
LeBron James

Košarkarji Los Angeles Lakersov so kljub odsotnosti poškodovanega Luke Dončića dobili tudi tretjo tekmo prvega kroga končnice proti Houston Rockets. Po podaljških je bilo 112:108 v korist jezernikov, za katere je zimzeleni LeBron James prispeval 29 točk in 13 skokov. Izjemen večer je imel tudi Marcus Smart (21 točk, deset podaj, pet ukradenih žog).

Lakersi, pri katerih je poleg Luke Dončića manjkal tudi Austin Reaves, so s pridom izkoristili dejstvo, da je pri domačih zaradi poškodbe gležnja manjkal Kevin Durant, ki je izpustil že prvo tekmo v seriji, a takrat zaradi težav s kolenom.

Še 30 sekund pred koncem sicer zelo izenačenega rednega dela je kazalo na zmago domačih, ki so vodili za šest točk. Nato pa je za ključni potezi poskrbel LeBron James, ki je v isti akciji najprej ukradel žogo, nato pa 13 sekund pred koncem zadel trojko za izenačenje in podaljške.

V dodatnih petih minutah je nato zablestel Marcus Smart z osmimi točkami za novo, še tretjo zaporedno zmago jezernikov. 

Pri Houstonu je bil s 33 točkami in 16 skoki najboljši turški orjak Alperen Sengün, 26 točk je ob 11 ujetih žogah dodal Amen Thompson. Pri Lakersih velja izpostaviti še odlično strelsko predstavo razigranega Ruia Hachimure, ki je dosegel 22 točk. 

Hachimura prevzel pobudo v prvi četrtini

Obračun v Teksasu so bolje odprli gostje, ki so zadeli prvih šest metov iz igre, od tega štiri trojke. Hachimura je imel takrat že 11 točk, Lakersi pa so ob koncu prve četrtine z delnim izidom 11:0 povedli za sedem točk (32:39).

V drugi navdušil tudi Bronny

V drugi četrtini se je nenadejano izkazal Bronny James s petimi točkami. Sin LeBrona Jamesa je ob trojki uspešno zaključil polaganje, za katero mu je podal prav oče. Lakersi so v drugi četrtini največ vodili za 15, ko je po sijajni podaji Smarta silovito zaključil Jaxson Hayes. Ob polčasu so imeli gostje 11 točk prednosti (52:63).

V tretji četrtini se je Houston uspel povsem približati, nekaj pomembnih košev je dosegel Amen Thompson, vendar so se Lakersi vseskozi držali nad gladino.

Sengün in Thompson rakete vrnila v vodstvo

Še naprej je blestel LeBron James, a kaj ko je na drugi strani pravi ritem ujel Alperen Sengün, ki je bil s centrsko igro pod košem nerešljiva uganka za obrambo Lakersov. Slabih pet minut pred koncem je Reed Sheppard s trojko prvič v drugem polčasu Houston popeljal v vodstvo.

V zadnjih 30 sekundah je Houston zapravil vodstvo s šestimi točkami, kar so Lakersi znali izkoristiti v podaljšku in si tako na stežaj odprli vrata do drugega kroga končnice.

Liga NBA, končnica, prvi krog:

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 108:112 (32:39, 20:24, 23:17, 26:21)

bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
zadovoljna
Portal
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
3 spomladanski stajlingi, ki smo jih opazili na ulicah Ljubljane
3 spomladanski stajlingi, ki smo jih opazili na ulicah Ljubljane
Igor Mikič iskreno o svoji mami
Igor Mikič iskreno o svoji mami
vizita
Portal
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
cekin
Portal
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
moskisvet
Portal
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
dominvrt
Portal
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
okusno
Portal
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
voyo
Portal
Hobit: Nepričakovano potovanje
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
