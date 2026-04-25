Izjemni James popeljal Lakerse do tretje zmage

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Lakersi, pri katerih je poleg Luke Dončića manjkal tudi Austin Reaves, so s pridom izkoristili dejstvo, da je pri domačih zaradi poškodbe gležnja manjkal Kevin Durant, ki je izpustil že prvo tekmo v seriji, a takrat zaradi težav s kolenom. Še 30 sekund pred koncem sicer zelo izenačenega rednega dela je kazalo na zmago domačih, ki so vodili za šest točk. Nato pa je za ključni potezi poskrbel LeBron James, ki je v isti akciji najprej ukradel žogo, nato pa 13 sekund pred koncem zadel trojko za izenačenje in podaljške.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V dodatnih petih minutah je nato zablestel Marcus Smart z osmimi točkami za novo, še tretjo zaporedno zmago jezernikov. Pri Houstonu je bil s 33 točkami in 16 skoki najboljši turški orjak Alperen Sengün, 26 točk je ob 11 ujetih žogah dodal Amen Thompson. Pri Lakersih velja izpostaviti še odlično strelsko predstavo razigranega Ruia Hachimure, ki je dosegel 22 točk.

Hachimura prevzel pobudo v prvi četrtini

Obračun v Teksasu so bolje odprli gostje, ki so zadeli prvih šest metov iz igre, od tega štiri trojke. Hachimura je imel takrat že 11 točk, Lakersi pa so ob koncu prve četrtine z delnim izidom 11:0 povedli za sedem točk (32:39).

V drugi navdušil tudi Bronny

V drugi četrtini se je nenadejano izkazal Bronny James s petimi točkami. Sin LeBrona Jamesa je ob trojki uspešno zaključil polaganje, za katero mu je podal prav oče. Lakersi so v drugi četrtini največ vodili za 15, ko je po sijajni podaji Smarta silovito zaključil Jaxson Hayes. Ob polčasu so imeli gostje 11 točk prednosti (52:63).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V tretji četrtini se je Houston uspel povsem približati, nekaj pomembnih košev je dosegel Amen Thompson, vendar so se Lakersi vseskozi držali nad gladino.

Sengün in Thompson rakete vrnila v vodstvo

Še naprej je blestel LeBron James, a kaj ko je na drugi strani pravi ritem ujel Alperen Sengün, ki je bil s centrsko igro pod košem nerešljiva uganka za obrambo Lakersov. Slabih pet minut pred koncem je Reed Sheppard s trojko prvič v drugem polčasu Houston popeljal v vodstvo. V zadnjih 30 sekundah je Houston zapravil vodstvo s šestimi točkami, kar so Lakersi znali izkoristiti v podaljšku in si tako na stežaj odprli vrata do drugega kroga končnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Liga NBA, končnica, prvi krog: