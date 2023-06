Izjemni Jokić popeljal Denver do prve zmage v finalu

Pri tem je zanimivo, da so košarkarji Denverja, ki so v finalu zahodne konference odpravili Los Angeles Lakerse kar s 4:0 v zmagah in počivali kar devet dni, imeli boljši ritem igre kot Miami, ki je šele pred tremi dnevi izločil Boston. Spet je blestel Srb Nikola Jokić , ki je dokazal, zakaj je dvakrat prejel naziv najboljšega igralca lige MVP in dosegel trojni dvojček – 27 točk, 14 podaj in 10 skokov. S tem je postal sploh prvi center, ki je na eni tekmi finala dosegel 14 podaj, skupno pa je v letošnji končnici že devetič dosegel trojni dvojček.

Tokratna zmaga pred skoraj 20.000 gledalci v domači Ball Areni je bila gladka. Miami je vodil le s 5:4 in 7:6 v samem uvodu, pozneje pa je ekipa iz Kolorada ušla na varno razdaljo in moštvo s Floride je šele v končnici prišlo na zaostanek, manjši od desetih točk. V tretji četrtini je prednost Denverja znašala že 24 košev.

"Tekmeca zelo spoštujemo. A to zmago smo si res želeli. Miami je v končnici zmagoval na prvi tekmi v gosteh in to smo želeli preprečiti," je novinarjem po tekmi povedal Jokić in dodal: "Najbolj pomembno je bilo zmagati na tej eni tekmi, zato je ta zmaga za nas res nekaj velikega. A mi ne bomo odnehali, Miami ne bo odnehal in čaka nas zelo zanimiv finale."

V prvih treh četrtinah je Jokić, ki je imel skupen met kar 66,7-odstoten, iz igre zadel le petkrat: "Zelo pomembno je, da se lahko zanesem na soigralce. Ni mi treba zadevati in vseeno lahko dominiramo na terenu. Opravili smo dobro delo." Jamal Murray je k zmagi dodal 26 točk in 10 podaj. S tem je dvojec Jokić-Murray postal prvi z vsaj 25 točkami in 10 skoki na eni tekmi finala po Magicu Johnsonu in Jamesu Worthyju, ki jima je to uspelo leta 1987 v dresu Los Angeles Lakersov. Aaron Gordon je dosegel 16 točk, Michael Porter Jr. 14 in 13 skokov.