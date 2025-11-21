Svetli način
Košarka

Izjemni Maxey s 54 točkami utišal Milwaukee, nova zmaga za Spurse

Milwaukee, 21. 11. 2025 08.19

STA , A.V.
Onstran Atlantika so odigral štiri tekme v elitni severnoameriški košarkarski ligi NBA. Odmeva dosežek, pod katerega se je podpisal Tyrese Maxey. Dosegel je 54 točk in s tem spodbudil gostujočo ekipo Philadelphia 76ers k zmagi v Milwaukeeju s 123:114 proti Bucks po podaljšku.

V 47 minutah je zvezdniški košarkar Tyrese Maxey zadel 18 od 30 metov iz igre, 6 od 15 metov za tri točke in 12 od 14 prostih metov, pri čemer je vpisal še devet asistenc in pet skokov.

Domači igralec Myles Turner je 15 sekund pred koncem zadel trojko in ekipi Bucks zagotovil vodstvo s 106:104, toda Maxey je sedem sekund pred koncem rednega dela zadel dva prosta meta, kar je pomenilo, da bo o zmagovalcu odločal podaljšek.

Maxey je v podaljšku dosegel šest točk, Sixers so prevladovali in zmagali. Paul George je za Philadelphio dodal 21 točk, Ryan Rollins pa 32 točk za Milwaukee, ki je bil brez poškodovanega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa. V kadru gostov je manjkal kamerunski center Joel Embiid.

V San Antoniu je De'Aaron Fox dosegel 26 točk, Keldon Johnson pa 25 s klopi, s čimer je ekipa Spurs za tretjo zaporedno zmago premagala gostujočo Atlanto s 135:126. Teksaške ostroge so brez Victorja Wembanyame zaradi poškodbe mečne mišice.

Nickeil Alexander-Walker je prišel do najboljšega izkupička sezone z 38 točkami, Jalen Johnson pa je vpisal 26 točk za Hawks. Za Atlanto sta znova zaigrala Kristaps Porzingis po poškodbi desnega kolena in Zaccharie Risacher po poškodbi levega kolka.

Orlando je zmagal petič v šestih tekmah. Jalen Suggs je dosegel 23 točk, Franz Wagner pa 20, Orlando pa je premagal oslabljene Los Angeles Clipperse s 129:101, kljub 31 točkam Jamesa Hardena. Clippersi so izgubili tretjič po vrsti.

Španec Santi Aldama je dosegel 29 točk, avstralski center Jock Landale pa 21 s klopi, ekipa Memphisa je s tem zmagala nad Sacramentom Kings s 137:96. Kralji so vpisali še osmi zaporedni poraz.

Liga NBA, izidi:
Orlando Magic - LA Clippers 129:101

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 137:96

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 114:123 (podaljšek)

San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 135:126

košarka liga nba philadelphia 76ers tyrese maxey
