Košarka

Izjemni Wembanyama vodil San Antonio do senzacionalne zmage v Oklahomi

Oklahoma City, 19. 05. 2026 07.21 pred 5 minutami 2 min branja 0

M.J. STA
Victor Wembanyama

Victor Wembanyama je popeljal San Antonio Spurs do uvodne zmage v finalu zahodne konference lige NBA proti Oklahoma City Thunderju. Spurs so po dveh podaljških zmagali s 122:115 in branilcem naslova zadali prvi poraz v končnici na domačem igrišču. Wembanyama je dosegel rekordnih 41 točk in 24 skokov.

"Bila je čista volja. Danes se je vse zgodilo tako hitro - nisem veliko razmišljal," je Victor Wembanyama povedal po odlični predstavi, ko je pri 22 letih in 134 dneh postal najmlajši igralec v zgodovini lige NBA z vsaj 40 točkami in 20 skoki v končnici. Legendarni Kareem Abdul-Jabbar je bil star 22 let in 343 dni, ko je v finalu lige NBA leta 1970 dosegel 40 točk in 20 skokov.

Francoski superzvezdnik je samo v drugem podaljšku dosegel devet točk in zmago zapečatil z zabijanjem 22 sekund pred zadnjim zvokom sirene. V prvem podaljšku je Wembanyama z razdalje za tri točke 27 sekund pred koncem izenačil na 108:108. "Zmaga je sad odličnega truda celotne ekipe," je dodal mladi Francoz.

Shai Gilgeous-Alexander, ki je pred tekmo prejel nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela sezone, je Thunderju priigral prvi podaljšek. 

Kanadčan je s polaganjem izenačil na 101:101 tri sekunde pred koncem zadnje četrtine, s čimer je izsilil podaljšek. Gilgeous-Alexander je tekmo končal s 24 točkami in 12 podajami, a se je mučil s slabim odstotkom metov.

Alex Caruso je bil najboljši igralec domače ekipe z 31 točkami, od tega je zadel osem trojk. Jalen Williams je po poškodbi zbral 26 točk, medtem ko je ekipi manjkal prispevek Cheta Holmgrena (8 točk, 8 skokov). Tudi druga tekma dvoboja na štiri zmage je na sporedu v Oklahoma Cityju.

Izid, končnica:
- finale zahodne konference:
Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 115:122 (podaljšek)

- San Antonio je v zmagah povedel z 1:0;

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

