Izjemno: trojni dvojček Dončića za 17. zmago Dallasa

Dallas Mavericksi so v Mehiki na posebni tekmi ugnali Detroit Pistonse. Najboljši košarkar teličkov je bil znova Luka Dončić, ki je vpisal izjemno statistiko – 41 točk, 12 skokov in 11 asistenc. Na koncu je bilo 122:111. Dallas je sedaj pri 17 zmagah in le sedmih porazih.

Za slovenskim košarkarskim asom Luko Dončićem je nov izjemen večer. Pri zmagi teličkov nad Detroitom je prispeval 41 točk, ob tem pa je iz igre metal več kot 50-odstotno. Zelo razpoložen je bil tudi pri metu za tri, saj je zadel kar šest trojk iz 13 poskusov. V dobrih 33 minutah, ki jih je preživel na parketu, je njegovo moštvo tekmo dobivalo za 29 točk, kar je bil z naskokom najboljši plus minus izmed vseh košarkarjev. Poleg Dončića, ki je vpisal osmi trojni dvojček sezone, je blestel še Seth Curry. Rezervni organizator igre je s klopi dosegel 30 točk, zraven pa dodal še sedem skokov in štiri asistence. Detroit je vodil zgolj ob začetku tekme in tik pred koncem druge četrtine, v drugem polčasu pa so pri Dallasu prevzeli pobudo. V tretji četrtini je prednost teličkov znašala že več kot 20 točk, na koncu pa je bilo 122:111.Več sledi! Tokratna tekma je bila v sklopu promocije odigrana v Mehiki. FOTO: AP