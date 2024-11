Za nameček varovance začasnega glavnega trenerja Dorđa Adžića že v sredo čaka nov zahteven preizkus v evropskem pokalu proti francoskemu predstavniku Bourgu in ob koncu tedna v okviru 8. kroga regionalne košarkarske lige ABA še gostovanje v Zadru. "Že pred tekmo smo razkrili, da je naša želja kakovostna priprava na sam dvoboj, čeprav je trenutni razpored precej natrpan. Želeli smo pokazati novo energijo, kar mislim, da nam je uspelo. V igro je vstopila skoraj celotna ekipa, poskušali smo z akcijami, ki smo jih vadili na treningih, in to se je na nek način izplačalo na tej tekmi. Seveda nam je žal zaradi poraza, a gledamo pozitivno naprej," je po petem porazu v ligi ABA dejal Adžić.

Čeprav končni izid obračuna med Crveno zvezdo in Cedevito Olimpijo tega ne kaže (92:86), je bila kakovostna razlika med tekmecema več kot očitna. Beograjčani so (od)igrali toliko, kolikor je bilo potrebno za novo zmago, medtem ko so Ljubljančani doživeli še tretji zaporedni poraz v zadnjih šestih dneh.

Najboljši posameznik v vrstah zmajev je bil ameriški krilni košarkar DJ Stewart (21 točk), ki mu je žal za številne napake v drugem polčasu, kar so favorizirani domači košarkarji znali izkoristiti in tekmo mirno pripeljati do uspešnega konca."Izkopali smo si luknjo, iz katere se nismo uspeli rešiti. Borili smo se, a to ni bilo dovolj, treba bo analizirati tekmo in iti z dvignjeno glavo naprej," pa je povedal eden od štirih Američanov v vrstah Cedevite Olimpije.

Tudi slovenski reprezentančni organizator igre Aleksej Nikolić ne beži od lastne odgovornosti. Neizsiljenih napak v igri Olimpije je bilo tokrat preveč za kaj več od častnega poraza. 29-letnega Postojnčana pa veseli nepopustljiv značaj moštva, ki kljub visokemu zaostanku v določenih delih drugega polčasa ni vrglo puške v koruzo."Nismo odnehali. Skozi celotno sezono se na ta način poskušamo vračati v igro. Včasih nam to uspe, včasih ne. Delali smo napake, ki jih je evroligaški tekmec izkoristil. Ohranili so prednost in pripeljali tekmo do konca. Neke stvari smo popravili, vseeno pa je še nekaj nihanj v igri, ki jih moramo čim prej omejiti," Nikolič optimistično zre k novim preizkušnjam.