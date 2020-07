Izkušeni Ukić okrepil Olimpijo

Roko Leni Ukić , izkušeni in dolgoletni hrvaški reprezentant, ki je tudi kapetan hrvaške moške članske reprezentance, je nova okrepitev Cedevite Olimpije na položaju organizatorja igre. Ukić je minuli dve sezoni preživel v Franciji, v tekmovalni sezoni 2017/18 pa je še drugič v svoji karieri nosil dres takratne zagrebške Cedevite. Za Cedevito je Ukić namreč igral tudi v sezoni 2014/15. Organizator igre, ki v višino meri 196 centimetrov, je v svoji 20-letni karieri izkušnje pridobival v različnih tekmovanjih na najvišji ravni, dve sezoni pa je med drugim preživel tudi v Ligi NBA. V najmočnejši ligi na svetu je v sezoni 2008/09 nosil dres Toronto Raptors, sezono kasneje pa je branil barve Milwaukee Bucks. Ukić je v elitni Evroligi preživel kar devet sezon in skupno odigral 154 tekem. V povprečju je dosegal 8,6 točke, 2,6 asistence in 2,1 skoke na tekmo. Svoje najboljše predstave je prikazal v dresu turškega Fenerbahceja v sezoni 2010/11, ko je beležil 13,2 točke ter 3,5 asistence na tekmo. Tri sezone je Ukić preživel tudi v 7Days EuroCupu, kjer je nosil dresa Splita in Cedevite, na 25 tekmah, na katerih je zaigral v Evropskem pokalu, pa je v povprečju beležil 10,1 točke, 4,3 asistence in 2,3 skoke. V Ukićevi domači vitrini lahko najdemo zavidljivo število trofej. Osvojil je tri naslove hrvaškega državnega prvaka, ter po dva naslova turškega in grškega državnega prvaka. Obenem ima hrvaški reprezentant na svojem računu še tri naslove hrvaškega pokalnega prvaka, ter po dva pokalna naslova iz Španije, Turčije in Grčije. S Cedevito je leta 2017 postal tudi Superpokalni prvak Lige ABA.

V tekmovalni sezoni 2019/20 je Roko Leni Ukić v dresu Antibesa v drugi francoski diviziji zaigral na 21 tekmah in v 26,7 minutah na tekmo v povprečju dosegal 12,4 točke, 4,4 podaje in 2,3 skoke na tekmo. "Resnično sem zelo vesel, da sem še tretjič v svoji karieri postal igralec Cedevite, in prvič košarkar Cedevite Olimpije. Zahvaljujem se vodstvu kluba in članom strokovnega štaba, da so v meni videli nekoga, ki lahko pomaga celotnemu projektu in ekipi, v katero iskreno verjamem. Sem velik optimist in komaj čakam, da začnemo z delom. Upam, da nas bo pandemija koronavirusa obšla, in da nam bo prihranila skrbi, ter da bomo imeli možnost tekmovati v vseh tekmovanjih. Menim, da bomo v prihajajoči sezoni konkurenčni, in veselim se, da prihajam v Ljubljano. Telesno in mentalno sem pripravljen na začetek sezone. Upam, da se bomo z navijači v velikem številu družili v Stožicah, in imeli uspešno sezono,"je za klubsko spletno stran ob prihodu v Ljubljano dejal izkušeni Hrvat.