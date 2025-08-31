Svetli način
Izraelci presenetili Francoze, Španci in Grki povozili tekmece

Katovice/Limassol, 31. 08. 2025 22.32 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
STA
V skupini D evropskega prvenstva v košarki, v kateri igra tudi slovenska reprezentanca, sta se zmag v Katovicah po drami veselila gostiteljica Poljska in presenetljivo tudi Izrael, ki je ugnal Francijo z 82:69. V skupini C sta na Cipru visoki zmagi dosegli izbrani vrsti Grčije in Španije.

Slovenija je proti Belgiji vpisala prvo zmago turnirja.
Slovenija je proti Belgiji vpisala prvo zmago turnirja. FOTO: Profimedia

Potem ko je Slovenija na krilih trojnega dvojčka Luke Dončića (26 točk, 10 skokov, 11 podaj) najprej s 86:69 zanesljivo ugnala Belgijo, je v "slovenski" skupini v Katovicah Izrael presenetil Francijo in se na lestvici začasno povzpel na sam vrh.

Sprva se je zdelo, da bodo Francozi prevladovali, ko so povedli za deset točk v prvi četrtini, a so Izraelci že sredi druge četrtine izničili zaostanek. Odločitev je padla v zadnji četrtini, ki so jo Izraelci prepričljivo dobili s 27:13.

Deni Avdija je dosegel 23 točk in pobral še osem skokov, Yam Madar pa je dodal 17 točk. Francozi niso bili strelsko razpoloženi, s 14 točkami je dvoboj končal Zachary Risacher. Sylvain Francisco, ki je proti Sloveniji dosegel 32 točk in jo z nešportno potezo ob koncu tudi razjezil, je tokrat dosegel le dve točki.

V večernem obračunu je Poljska pred polnimi tribunami za tretjo zmago ugnala Islandijo z 84:75, a pri tem trepetala do zadnje minute.

Poljaki so imeli ob koncu tretje četrtine še prednost 15 točk, a so Islandci v zadnji četrtini izničili zaostanek in dve minuti pred koncem povedli s 73:70. V končnici so na krilih glasnih navijačev in po nekaj čudnih sodniških odločitev domači le strli žilave tekmece.

Najboljša strelca sta bila Jordan Loyd s 26 točkami (13:14 prosti meti) in Mateusz Ponitka z 18. Ponitka je ob tem zbral še sedem skokov in osem asistenc. Pri Islandcih, ki bodo v torek naslednji tekmeci slovenske izbrane vrste, je Tryggvi Hlinason dosegel 21 točk (9:11 iz igre), od tega 13 v prvem polčasu. Pobral je še 10 skokov.

Na Cipru sta visoki zmagi vpisali reprezentanci Španije in Grčije. Prvi niso imeli nikakršnih težav proti domačinom in jih premagali z 91:47. Tudi minutažo so porazdelili med vse igralce. Willy Hernangomez je dosegel 19 točk ob osmih skokih, pri Cipru je izstopal Darral Willis s 16 točkami.

Grčija je na krilih razpoloženega Giannisa Antetokounmpa za 41 točk ugnala Gruzijo (94:53). Slednja je v prvem krogu presenetila Španijo, proti Grkom pa nikoli ni bila zares blizu.

Antetokounmpo je v 25 minutah dosegel 27 točk, osem skokov in iz igre zadel 9 od 11 metov. Konstantinos Mitoglu je prispeval 17 točk, 14 pa Tyler Dorsey. Pri Gruzijcih je Sandro Mamukelašvili dosegel 14 točk.

V večernem delu sporeda je Italija premagala Bosno in Hercegovino s 96:79. Bosanci niso našli načina, kako ustaviti Simoneja Fontecchia, ki je dvoboj končal z 39 točkami (13:20 iz igre) in osmimi skoki. S tem je Fontecchio presegel dosedanji rekord italijanskih igralcev na EP, Andrea Bargnani je namreč iz leta 2011 držal najboljšo znamko s 36 točkami.

V reprezentanci BiH so štirje igralci presegli dvomestno število točk, največ, 21, jih je dal Jusuf Nurkić (10 skokov).

V ponedeljek bodo na sporedu tekme v skupini A in B. V prvi bodo obračuni Estonija - Turčija, Portugalska - Latvija in Srbija - Češka, v drugi pa Švedska Črna gora, Nemčija - Velika Britanija ter Finska - Litva.

košarka eurobasket
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Šumsko voče
01. 09. 2025 15.49
+0
Od kdaj so židi v europi
ODGOVORI
1 1
Boris Kavčič
02. 09. 2025 16.06
-1
če si ti so lahko tudi oni..
ODGOVORI
0 1
bandit1
01. 09. 2025 15.48
Se bojim da vsi nekaj kalkulirajo s katerim ne bi igrali za naprej. Edino SRB niso nikoli kalkulirali in igrali.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
01. 09. 2025 14.23
+1
Tudi slovence lahko
ODGOVORI
1 0
Boris Kavčič
02. 09. 2025 16.06
Belgijo so danes..
ODGOVORI
0 0
borjac
01. 09. 2025 14.05
+6
Koliko je pa bil rezultat tekme Izrael : Ruska federacija ??
ODGOVORI
6 0
