Izraelci presenetili Francoze, Španci in Grki povozili tekmece

Potem ko je Slovenija na krilih trojnega dvojčka Luke Dončića (26 točk, 10 skokov, 11 podaj) najprej s 86:69 zanesljivo ugnala Belgijo, je v "slovenski" skupini v Katovicah Izrael presenetil Francijo in se na lestvici začasno povzpel na sam vrh.

Sprva se je zdelo, da bodo Francozi prevladovali, ko so povedli za deset točk v prvi četrtini, a so Izraelci že sredi druge četrtine izničili zaostanek. Odločitev je padla v zadnji četrtini, ki so jo Izraelci prepričljivo dobili s 27:13.

Deni Avdija je dosegel 23 točk in pobral še osem skokov, Yam Madar pa je dodal 17 točk. Francozi niso bili strelsko razpoloženi, s 14 točkami je dvoboj končal Zachary Risacher. Sylvain Francisco, ki je proti Sloveniji dosegel 32 točk in jo z nešportno potezo ob koncu tudi razjezil, je tokrat dosegel le dve točki.

V večernem obračunu je Poljska pred polnimi tribunami za tretjo zmago ugnala Islandijo z 84:75, a pri tem trepetala do zadnje minute.

Poljaki so imeli ob koncu tretje četrtine še prednost 15 točk, a so Islandci v zadnji četrtini izničili zaostanek in dve minuti pred koncem povedli s 73:70. V končnici so na krilih glasnih navijačev in po nekaj čudnih sodniških odločitev domači le strli žilave tekmece.

Najboljša strelca sta bila Jordan Loyd s 26 točkami (13:14 prosti meti) in Mateusz Ponitka z 18. Ponitka je ob tem zbral še sedem skokov in osem asistenc. Pri Islandcih, ki bodo v torek naslednji tekmeci slovenske izbrane vrste, je Tryggvi Hlinason dosegel 21 točk (9:11 iz igre), od tega 13 v prvem polčasu. Pobral je še 10 skokov.