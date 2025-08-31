Izraelci presenetili Francoze, Španci in Grki povozili tekmece

Potem ko je Slovenija na krilih trojnega dvojčka Luke Dončića (26 točk, 10 skokov, 11 podaj) najprej s 86:69 zanesljivo ugnala Belgijo, je v "slovenski" skupini v Katovicah Izrael presenetil Francijo in se na lestvici začasno povzpel na sam vrh.
Sprva se je zdelo, da bodo Francozi prevladovali, ko so povedli za deset točk v prvi četrtini, a so Izraelci že sredi druge četrtine izničili zaostanek. Odločitev je padla v zadnji četrtini, ki so jo Izraelci prepričljivo dobili s 27:13.
Deni Avdija je dosegel 23 točk in pobral še osem skokov, Yam Madar pa je dodal 17 točk. Francozi niso bili strelsko razpoloženi, s 14 točkami je dvoboj končal Zachary Risacher. Sylvain Francisco, ki je proti Sloveniji dosegel 32 točk in jo z nešportno potezo ob koncu tudi razjezil, je tokrat dosegel le dve točki.
V večernem obračunu je Poljska pred polnimi tribunami za tretjo zmago ugnala Islandijo z 84:75, a pri tem trepetala do zadnje minute.
Poljaki so imeli ob koncu tretje četrtine še prednost 15 točk, a so Islandci v zadnji četrtini izničili zaostanek in dve minuti pred koncem povedli s 73:70. V končnici so na krilih glasnih navijačev in po nekaj čudnih sodniških odločitev domači le strli žilave tekmece.
Najboljša strelca sta bila Jordan Loyd s 26 točkami (13:14 prosti meti) in Mateusz Ponitka z 18. Ponitka je ob tem zbral še sedem skokov in osem asistenc. Pri Islandcih, ki bodo v torek naslednji tekmeci slovenske izbrane vrste, je Tryggvi Hlinason dosegel 21 točk (9:11 iz igre), od tega 13 v prvem polčasu. Pobral je še 10 skokov.
Na Cipru sta visoki zmagi vpisali reprezentanci Španije in Grčije. Prvi niso imeli nikakršnih težav proti domačinom in jih premagali z 91:47. Tudi minutažo so porazdelili med vse igralce. Willy Hernangomez je dosegel 19 točk ob osmih skokih, pri Cipru je izstopal Darral Willis s 16 točkami.
Grčija je na krilih razpoloženega Giannisa Antetokounmpa za 41 točk ugnala Gruzijo (94:53). Slednja je v prvem krogu presenetila Španijo, proti Grkom pa nikoli ni bila zares blizu.
Antetokounmpo je v 25 minutah dosegel 27 točk, osem skokov in iz igre zadel 9 od 11 metov. Konstantinos Mitoglu je prispeval 17 točk, 14 pa Tyler Dorsey. Pri Gruzijcih je Sandro Mamukelašvili dosegel 14 točk.
V večernem delu sporeda je Italija premagala Bosno in Hercegovino s 96:79. Bosanci niso našli načina, kako ustaviti Simoneja Fontecchia, ki je dvoboj končal z 39 točkami (13:20 iz igre) in osmimi skoki. S tem je Fontecchio presegel dosedanji rekord italijanskih igralcev na EP, Andrea Bargnani je namreč iz leta 2011 držal najboljšo znamko s 36 točkami.
V reprezentanci BiH so štirje igralci presegli dvomestno število točk, največ, 21, jih je dal Jusuf Nurkić (10 skokov).
V ponedeljek bodo na sporedu tekme v skupini A in B. V prvi bodo obračuni Estonija - Turčija, Portugalska - Latvija in Srbija - Češka, v drugi pa Švedska Črna gora, Nemčija - Velika Britanija ter Finska - Litva.
