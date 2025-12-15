Izraelci v Stožicah: Hapoel in Olimpija za prvo mesto na tabeli

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ljubljančani se po gostujočem porazu v Manresi v prejšnjem krogu zavedajo pomena domače tekme, ki predstavlja priložnost, da slovenski prvaki skupaj z navijači napravijo korak proti uvrstitvi v izločilne boje. Hapoel iz Jeruzalema v Ljubljano prihaja kot kakovosten in fizično močan tekmec, kar dokazuje tudi trenutno stanje na lestvici skupine A v Evropskem pokalu. Izraelski kolektiv je namreč z osmimi zmagami in le dvema porazoma povsem na vrhu, po številu zmag (7) izenačena pa mu sledita Cedevita Olimpija in Bahčešehir.

Cedevita Olimpija je še naprej brez Roka Radovića, ki še ni nared za treninge in tekme, ter Ognjena Jaramaza, ki še naprej okreva po poškodbi. Prav tako bo ljubljanska zasedba naslednjih šest tednov brez Camerona Houindoja, ki si je poškodoval dlančnico.

Umoja Gibson FOTO: Aljoša Kravanja

Cedevita Olimpija in Hapoel sta se v tej sezoni prvič srečala v drugem krogu rednega dela BKT EuroCupa, Ljubljančani pa so v Beogradu 8. oktobra zabeležili zanesljivo zmago z rezultatom 99:84. Izraelski klub je sicer bolje vstopil v tekmo in na glavni odmor s seboj odnesel 11 točk prednosti (53:42), v drugem polčasu pa so Ljubljančani zrežirali popoln preobrat, dosegli kar 57 točk, Hapoelu pa jih dopustili le 31.

Za Cedevito Olimpijo je 27 točk dosegel DJ Stewart, dodal je še osem skokov in pet asistenc, in bil ob koncu vseh tekem drugega kroga izbran tudi za MVP-ja kroga. 22 točk je dodal Aleksej Nikolić, Umoja Gibson pa jih je dosegel 21.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Že v začetku sezone sem omenil, da je Hapoel, skupaj z Bahčešehirjem in Bešiktašom med tremi najboljšimi ekipami v Evropskem pokalu. Pričakujem zelo težko tekmo. Naši tekmeci so v dobrem ritmu in zelo dobri formi. Hapoel je odlično pokrit na vseh igralnih položajih. Mi smo na začetku sezone izkoristili priložnost, da jih presenetimo in tekmo po zaostanku obrnemo v svojo korist. Tekma v Ljubljani bo zagotovo velika težja, kot tista v Beogradu. Za igro imajo na voljo vse igralce, okrepili so se tudi na igralnem položaju "štirice". Zagotovo k nam prihaja ena od najboljših ekip v tekmovanju, zato nas čaka zelo težka tekma," je pred torkovim obračunom v Stožicah za uradno spletno stran kluba povedal glavni trener Zvezdan Mitrović.

Zvezdan Mitrović in Đorđe Adžić FOTO: Damjan Žibert

"Hapoel sodi med najboljše ekipe v EuroCupu, zato je pred nami zahtevna preizkušnja. Na prvem medsebojnem obračunu smo sicer odigrali zelo dobro tekmo in zabeležili zmago. Zavedamo se, da vse ekipe tekom sezone napredujejo, to velja tudi zanje. Morali bomo prikazati zelo dobro predstavo, saj nas čaka težka preizkušnja, vsi skupaj pa si želimo zabeležiti novo zmago," pa je pred dvobojem s Hapoelom povedal Joseph Girard III, ki je na prvi medsebojni tekmi proti izraelskem kolektivu dosegel devet točk, v soboto proti Bosni pa jih je v Tivoliju v statistiko vpisal sedem.