Izvrstni Dončič Dallas povedel k prvi zmagi v sezoni

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so odigrali prvo domačo tekmo nove sezone v ligi NBA. Teksašani so gostili moštvo iz Memphisa in visoko slavili (137:86). Luka Dončić je v 30 minutah igre dosegel 32 točk, dodal je še deset asistenc in sedem skokov. Ljubljančan je 21 točk dosegel že v prvi četrtini in tlakoval pot k prepričljivi zmagi svoje ekipe.

icon-expand Luka Dončić FOTO: AP icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izid:

Dallas - Memphis 137:96 (39:17, 25:19, 35:35, 38:25)

Luka Dončić 32 (iz gre 12:22, za tri 4:9, prosti meti 4:5), deset podaj in sedem skokov v 30 minutah igre.