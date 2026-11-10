Izvrstni Dončić z 32 točkami prvo ime ob novi zmagi Lakersov

Gostje iz Kalifornije so proti Atlanti sredi prve četrtine sicer zaostajali za osem točk (19:11), a so v nadaljevanju z delnim izidom 0:13 spremenili potek dogodkov na igrišču in uvodnih 12 minut igre dobili z izidom 22:31.
Čeprav sta v moštvu JJ Redicka manjkala odlična branilca Austin Reaves (bolezen) in Quentin Grimes (lažja poškodba), to ni porušilo kohezije v igri jezernikov, ki so nadaljevali od tam, kjer so pravzaprav končali dober dan prej pri Detroitu. Z odlično igro v obrambi so omejili napadalni učinek domače zasedbe, ki jo je sicer odlično vodil organizator igre CJ McCollum (21 točk). Nič slabši ni bil Nickeil Alexander-Walker (20 točk), a kaj, ko je bil na drugi strani zopet zelo razpoložen za igro slovenski as v vijoličasto-zlatem dresu Luka Dončić, ki je uspešno kljuboval na trenutke nedopustno agresivni igri Hawksov.
Lakers so tudi v drugi četrtini nadaljevali z učinkovito igro v napadu, medtem ko je bila obramba za odtenek manj agresivna in pravočasna kot v prvih 12 minutah. Gostje so ob polčasu vodili z 11 točkami naskoka (57:68). Čeprav Dončić tokrat ni bil najbolj razpoložen pri metu izza črte 6,75 metra (3/11), pa je bil toliko bolj natančen in zbran pri prostih metih (7/7) in metu za dve točki (8/11) ter znova odličen v obrambi, saj je v svojo statistiko vknjižil tudi pet ukradenih žog.
Atlanta je ob koncu tretje četrtine uspela znižati svoj zaostanek (90:95), toda ko je bilo najbolj potrebno, so gostujoči košarkarji na krilih Dončića, Sandra Mamukelašvilija (23 točk in osem skokov) in Walkerja Kesslerja (21 točk in 10 skokov) tekmo dokaj mirno privedli do uspešnega konca (114:124). Dončić je za 10. zmago Lakersov v sezoni in šesto zaporedno 32 točkam dodal 10 podaj in osem skokov.
Liga NBA, redni del sezone, izid:
Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers 114:124 (22:31, 35:37, 33:27, 24:29)
(Luka Dončić: 39 minut - 32 točk, 10 podaj, 8 skokov in 5 ukradenih žog, met iz igre: 11/22).
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