Izvrstni Dončić z 32 točkami prvo ime ob novi zmagi Lakersov

Gostje iz Kalifornije so proti Atlanti sredi prve četrtine sicer zaostajali za osem točk (19:11), a so v nadaljevanju z delnim izidom 0:13 spremenili potek dogodkov na igrišču in uvodnih 12 minut igre dobili z izidom 22:31.

Čeprav sta v moštvu JJ Redicka manjkala odlična branilca Austin Reaves (bolezen) in Quentin Grimes (lažja poškodba), to ni porušilo kohezije v igri jezernikov, ki so nadaljevali od tam, kjer so pravzaprav končali dober dan prej pri Detroitu. Z odlično igro v obrambi so omejili napadalni učinek domače zasedbe, ki jo je sicer odlično vodil organizator igre CJ McCollum (21 točk). Nič slabši ni bil Nickeil Alexander-Walker (20 točk), a kaj, ko je bil na drugi strani zopet zelo razpoložen za igro slovenski as v vijoličasto-zlatem dresu Luka Dončić, ki je uspešno kljuboval na trenutke nedopustno agresivni igri Hawksov.