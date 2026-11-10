Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Izvrstni Dončić z 32 točkami prvo ime ob novi zmagi Lakersov

Atlanta, 10. 11. 2026 04.48 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers tudi po gostovanju pri zasedbi Atlanta Hawks ostajajo na zmagovitih tirnicah. Za šesto zaporedno zmago jezernikov s 124:114 je bil prvo ime dvoboja v zvezni državi Georgia slovenski superzvezdnik Luka Dončić, ki je v 39 minutah igre 32 točkam dodal še 10 podaj, osem skokov in pet ukradenih žog (met iz igre: 11/22).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gostje iz Kalifornije so proti Atlanti sredi prve četrtine sicer zaostajali za osem točk (19:11), a so v nadaljevanju z delnim izidom 0:13 spremenili potek dogodkov na igrišču in uvodnih 12 minut igre dobili z izidom 22:31.

Čeprav sta v moštvu JJ Redicka manjkala odlična branilca Austin Reaves (bolezen) in Quentin Grimes (lažja poškodba), to ni porušilo kohezije v igri jezernikov, ki so nadaljevali od tam, kjer so pravzaprav končali dober dan prej pri Detroitu. Z odlično igro v obrambi so omejili napadalni učinek domače zasedbe, ki jo je sicer odlično vodil organizator igre CJ McCollum (21 točk). Nič slabši ni bil Nickeil Alexander-Walker (20 točk), a kaj, ko je bil na drugi strani zopet zelo razpoložen za igro slovenski as v vijoličasto-zlatem dresu Luka Dončić, ki je uspešno kljuboval na trenutke nedopustno agresivni igri Hawksov. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lakers so tudi v drugi četrtini nadaljevali z učinkovito igro v napadu, medtem ko je bila obramba za odtenek manj agresivna in pravočasna kot v prvih 12 minutah. Gostje so ob polčasu vodili z 11 točkami naskoka (57:68). Čeprav Dončić tokrat ni bil najbolj razpoložen pri metu izza črte 6,75 metra (3/11), pa je bil toliko bolj natančen in zbran pri prostih metih (7/7) in metu za dve točki (8/11) ter znova odličen v obrambi, saj je v svojo statistiko vknjižil tudi pet ukradenih žog.

Atlanta je ob koncu tretje četrtine uspela znižati svoj zaostanek (90:95), toda ko je bilo najbolj potrebno, so gostujoči košarkarji na krilih Dončića, Sandra Mamukelašvilija (23 točk in osem skokov) in Walkerja Kesslerja (21 točk in 10 skokov) tekmo dokaj mirno privedli do uspešnega konca (114:124). Dončić je za 10. zmago Lakersov v sezoni in šesto zaporedno 32 točkam dodal 10 podaj in osem skokov.

Liga NBA, redni del sezone, izid:

Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers 114:124 (22:31, 35:37, 33:27, 24:29)
(Luka Dončić: 39 minut - 32 točk, 10 podaj, 8 skokov in 5 ukradenih žog, met iz igre: 11/22).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
košarka liga nba los angeles lakers atlanta hawks luka dončić

Nora predstava Slovenke v NCAA: osem trojk in rekord Kentuckyja

24ur.com Dončić z 41 točkami Lakerse popeljal do visoke zmage nad Bucksi
24ur.com Neustavljivi Dončić s 45 točkami popeljal Lakerse do pete zmage
24ur.com Dončić znova prvo ime Dallasa ob prepričljivi zmagi nad Spursi
24ur.com Lakersi na Dončićev pogon do prepričljive zmage
24ur.com Dončić ob prepričljivi zmagi Dallasa do novega trojnega dvojčka
24ur.com 'Vroči' Dončić poskrbel za novo zmago Lakersov
24ur.com Dončić z 42 točkami do novega mejnika ob zmagi Lakersov
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kar 67 odstotkov parov je po rojstvu otroka nezadovoljnih: Zakaj?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Martinove jedi, ki jih bodo z veseljem jedli tudi otroci
Martinove jedi, ki jih bodo z veseljem jedli tudi otroci
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
zadovoljna
Portal
Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Psihopati blestijo na prvih zmenkih, a strokovnjaki svarijo pred njimi
Psihopati blestijo na prvih zmenkih, a strokovnjaki svarijo pred njimi
vizita
Portal
Križanke, knjige ali računalnik? Znanstveniki ugotovili, katere dejavnosti so povezane z manjšim tveganjem za demenco
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
cekin
Portal
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
moskisvet
Portal
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Moški naj bi na seks pomislili vsakih sedem sekund. Znanost je preverila, ali to res drži
Moški naj bi na seks pomislili vsakih sedem sekund. Znanost je preverila, ali to res drži
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
dominvrt
Portal
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
okusno
Portal
Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Jed, ki je odločila izziv: Tadej navdušil sodnike in si priboril balkon
Jed, ki je odločila izziv: Tadej navdušil sodnike in si priboril balkon
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022