Izvrstni Jokić premalo za uspeh Denverja v Minneapolisu

Tekma je bila praktično odločena že po treh četrtinah, ki so jih gostitelji končali z 22 točkami naskoka. Za zmagovalce je 24 točk in 10 skokov dosegel Karl Anthony Towns, Taurean Prince je dodal 23 točk.

San Antonio Spursi pa so v enem od derbijev večera zapravili zmago proti Golden State Warriors. Slednji so nastopili močno oslabljeni, saj so manjkali Stephen Curry, Klay Thompson in Andrew Wiggings. To so teksaški košarkarji v domači dvorani izkoristili za prednost 17 točk in kasneje zadnji del začeli z vodstvom 104:89.